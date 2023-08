Carte SD pas chère : excellent prix sur la SanDisk Extreme PRO 128 Go !

Avis aux utilisatrices et aux utilisateurs d'un appareil photo numérique ! Chez Amazon, il est possible de profiter d'une offre promotionnelle intéressante sur l'achat d'une carte SD. Actuellement, la SanDisk Extreme PRO de 128 Go bénéficie d'une réduction de 55%.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée qu'Amazon propose une carte SD de la marque SanDisk à prix réduit. Affichée au tarif conseillé de 54,62 euros, la carte SDXC SanDisk Extreme PRO de 128 Go est proposée par le géant du commerce en ligne à 24,60 euros. Pour information, même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite en point relais.

À propos de ses points forts, la SanDisk Extreme Pro est une carte au format SDHC qui dispose de la classe U3/V30 pour un enregistrement et une lecture de vidéo 4K UHD. Idéal pour la prise de photos en mode rafale séquentiel, l'accessoire embarque des vitesses de transfert allant jusqu’à 90 Mo/s en écriture et jusqu'à 200 Mo/s en lecture. Conçue et testée en conditions difficiles, la carte SD SanDisk Extreme PRO est résistante aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.