Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G et d’autres offres jusqu’à -50% chez AliExpress pendant 48h !

AliExpress célèbre l'Heure de la fête pendant 48h et vous propose des réductions allant jusqu'à -50% sur une large sélection de produits. Vous pouvez ainsi par exemple profiter du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G à moins de 200€ ! On vous dit tout ci-dessous sur l'événement et le smartphone.

AliExpress fait une nouvelle fois parler d'elle avec son événement “l'heure de la fête”. Jusqu'au 19 octobre à 8h59 précisément, l'enseigne déploie des offres à couper le souffle, avec des réductions pouvant atteindre les -50% sur une multitude de produits. Et ce n'est pas tout : pour chaque tranche de 15€ d'achat, AliExpress vous offre d'une réduction de 2€, une aubaine qui peut monter jusqu'à 10€ d'économie.

En prime, pour celles et ceux qui ont prévu de faire des achats conséquents, AliExpress met à disposition des codes promotionnels exceptionnels :

FR60 pour 60€ de réduction pour les commandes de plus de 400€

FR45 pour 45€ de réduction pour les commandes de plus de 300€

FR26 pour 26€ de réduction pour les commandes de plus de 200€

Autant dire que pour cette édition de “l'heure de la fête”, AliExpress voit grand et souhaite gâter ses clients.

Zoom sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G à un prix inédit

L'une des offres phares de cet événement reste sans conteste celle du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G, un smartphone qui a déjà fait ses preuves sur le marché et qui est très prisé pour ses performances remarquables et son excellent rapport qualité-prix. AliExpress le propose à un prix défiant toute concurrence : 180,01€ au lieu de 206,01€.

Mais qu'est-ce qui fait du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G un appareil si spécial ? Doté du processeur Snapdragon® 732G, un processeur octa-core, il assure une fluidité et une rapidité d'exécution optimales, que ce soit pour le gaming, la navigation ou l'utilisation d'applications gourmandes. Deux versions de stockage sont disponibles : 128 Go et 256 Go, offrant un espace conséquent pour tous vos fichiers, photos et applications.

L'écran 6.67″ FHD+ AMOLED DotDisplay offre une expérience visuelle immersive, sublimée par un taux de rafraîchissement de 120Hz, assurant une fluidité visuelle inégalée. Le rendu des couleurs est vif, et la précision des détails est au rendez-vous, faisant de chaque utilisation un véritable plaisir.

L'appareil photo, quant à lui, ne déçoit pas. Fort d'un capteur principal de 108MP, il garantit des clichés nets et détaillés, même en basse lumière. Les amateurs de photographie apprécieront sans nul doute ses capacités.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G ne fait aucun compromis sur l'autonomie. Grâce à sa charge rapide de 67W, votre smartphone sera prêt à vous accompagner toute la journée après seulement quelques minutes de charge.

“L'heure de la fête” chez AliExpress est l'occasion idéale pour faire de bonnes affaires, que ce soit pour anticiper vos achats de fin d'année, renouveler votre équipement ou simplement vous faire plaisir. Avec des offres aussi attrayantes, nul doute que cette édition marquera les esprits. Ne manquez pas le rendez-vous !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.