Bon plan Galaxy Buds 2 : les écouteurs Samsung passent à moins de 69 €

Une paire d'écouteurs sans fil de la marque Samsung est proposée à moins de 69 euros sur le site Amazon. Il s'agit des très bons Galaxy Buds 2. Mais attention, l'offre à saisir est durée limitée !

Alors que le Samsung Galaxy Unpacked 2023 se tiendra ce mercredi 1er février, les écouteurs Galaxy Buds 2 sont l'objet d'un deal intéressant à saisir chez Amazon.

Dans le cadre d'une vente flash à durée indéterminée, les écouteurs sans fil de la marque coréenne disponibles dans un coloris violet sont vendus par le géant du commerce en ligne au prix exact de 68,83 euros au lieu de 89 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté sur le site marchand. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Sortis au cours de l'été 2021, les Galaxy Buds 2 de Samsung sont des écouteurs qui disposent de deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), d'un design ergonomique, d'un son immersif et d'une autonomie longue durée (jusqu’à 5 heures d’écoute avec la réduction active de bruit et 15 heures de plus avec un étui complètement chargé). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article associé au test des Samsung Galaxy Buds 2.