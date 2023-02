Amazon Kindle : le modèle 2022 de la liseuse est à 79,99 €

Belle offre à saisir chez Amazon en ce début du mois de février 2023 ! Sur le site du géant américain du commerce en ligne, il est possible d'avoir le modèle 2022 de la liseuse Kindle à moins de 80 euros.

Les produits conçus par Amazon sont mis en avant par le célèbre site e-commerce, à l'occasion des ventes flash de ce début du mois de février 2023.

Parmi ces produits “made in Amazon”, on retrouve notamment le modèle 2022 de la liseuse Kindle qui est vendu à 79,99 euros au lieu de 84,99 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne la version “avec publicités” de la liseuse et deux coloris au choix sont suggérés. De plus, l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

La liseuse Kindle embarque essentiellement un écran de 6 pouces avec une technologie d'affichage de polices optimisée, un espace de stockage de 16 Go et une batterie dont l'autonomie peut aller jusqu'à 6 semaines. Au niveau des dimensions, l'objet connecté mesure 157,8 x 108,6 x 8,0 mm et affiche un poids de 158 grammes. Enfin, la Kindle Amazon peut être reliée au Wi-Fi domestique avec la prise en charge des réseaux 2,4 GHz et 5,0 GHz.