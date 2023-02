Samsung Galaxy Unpacked 2023 : comment suivre le lancement des S23 en direct dès 19h ?

Samsung s’apprête à dévoiler ce soir plusieurs nouveaux appareils, dont notamment les Galaxy S23 haut de gamme ainsi que des ordinateurs portables Galaxy Book. Voici comment vous pouvez suivre la conférence en direct.

Comme chaque début d’année, Samsung s’apprête à lancer tout un tas de nouveaux appareils en amont du MWC 2023, à l’occasion de sa propre conférence Galaxy Unpacked. Fini les rumeurs et les différentes fuites qui ont presque tout dévoilé au cours des dernières semaines, c’est enfin l’occasion de découvrir officiellement ce que Samsung prépare pour 2023.

Toutes les informations seront révélées lors d’un événement diffusé en direct sur YouTube. Vous ne voulez rien manquer de cette présentation ? Suivez le guide.

Comment suivre la conférence de lancement des S23 ?

Quand a eu lieu la conférence : ce mercredi 1 er février

: ce mercredi 1 février À quelle heure le live va-t-il commencer : à 19 h (heure française)

: à 19 h (heure française) Comment voir la conférence : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps dure le live : un peu plus d’une heure

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE CETTE PRÉSENTATION ?

Sans surprise, le Samsung Unpacked de ce débit d’année sera l’occasion de découvrir une toute nouvelle série de smartphones haut de gamme. Au total, trois téléphones seront dévoilés : le Galaxy S23, le Galaxy S23+ ainsi que le Galaxy S23 Ultra. Aucun ne devrait être une véritable révolution par rapport aux générations précédentes. Cependant, tous profiteront de quelques nouveautés intéressantes, dont notamment la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2. Plus puissante et plus économe en énergie, elle promet d’améliorer significativement l’autonomie des smartphones. Tous les yeux seront probablement tournés vers le Galaxy S23 Ultra, puisque c’est ce modèle qui offrira le plus de changements.

Avec ses Galaxy S23, Samsung devrait également lancer une nouvelle série d’ordinateurs portables. Au total, on s’attend à voir cinq nouveaux PC, qui ont eux aussi fait l’objet de nombreuses fuites ces dernières semaines. On retrouvera le Galaxy Book 3, le Galaxy Book 3 Pro, le Galaxy Book 3 Ultra, le Galaxy Book 3 360 ainsi que le Galaxy Book 3 Pro 360. Ces deux derniers profiteront d’une charnière plus évoluée leur permettant de se transformer en tablette, mais également d’un stylet pour leur écran tactile.