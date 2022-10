Le Samsung Galaxy S22 5G est disponible pour moins de 50€ chez Bouygues Telecom !

Pendant encore quelques jours chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy S22 5G à un prix exceptionnel : seulement 49€ + 8€/mois avec le forfait Sensation 170Go. Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Découvrir l’offre chez Bouygues Telecom

C’est le moment ou jamais de foncer chez Bouygues Telecom pour profiter d’un smartphone d’exception à prix vraiment mini ! Pendant quelques jours chez l’opérateur, vous pouvez en effet bénéficier d’une remise allant jusqu’à -150€ sur une large sélection de smartphones.

On trouve ainsi le Samsung Galaxy S22 disponible pour seulement 49€ + 8€/mois pendant 24 mois avec le forfait Sensation 170Go.

Pour arriver à un prix aussi bas, l’opérateur vous propose plusieurs offres :

Une remise immédiate de 150€

Un remboursement après achat de 100€

Mais attention, la remise immédiate n’est valable que jusqu’au 16 octobre prochain ! Pour en profiter, il va donc falloir faire vite et vous rendre dès maintenant chez Bouygues Telecom.

Précisons que le forfait Sensation 170Go est à 48,99€/mois (engagement de 24 mois) et qu’il inclut :

170Go d’Internet mobile en France dont 80Go utilisables depuis l’Europe, les DOM et la Suisse.

Les appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Les appels et SMS illimités en France métropolitaine, depuis l’Europe, les DOM et la Suisse, vers la France et ces pays.

Découvrez ce que Samsung fait de mieux avec le Galaxy S22

Sorti il y a peu de temps, le Samsung Galaxy S22 est le dernier né du constructeur coréen. Si l’on ne devait choisir que 3 raisons de craquer pour ce smartphone, ce serait :

Son design à couper le souffle.

Son écran Dynamic Amoled magnifique.

Ses photos dignes d’un appareil professionnel.

Le Samsung Galaxy S22 5G est très compact et léger (avec un poids de seulement 168g). Il permet ainsi une prise en main parfaite tout en étant très robuste. Il est en effet certifié IP68 et peut donc résister à la poussière, mais aussi à l’eau.

Son écran de 6,1 pouces ravira les plus exigeants grâce à sa technologie Dynamic Amoled de dernière génération. Les noirs sont profonds, les couleurs sont détaillées et l’image est époustouflante. Que vous soyez à l’ombre ou en plein soleil, vous pourrez profiter pleinement de votre écran grâce à une haute luminosité et à une restitution des couleurs au top. On note également son taux de rafraîchissement de 120Hz pour une immersion totale dans vos contenus et une fluidité sans pareille.

Enfin, on félicite également le capteur arrière principal de 50Mpx qui permet au Galaxy S22 5G de proposer des photos d’une qualité exceptionnelle. Grâce à son système d’intelligence artificielle, le smartphone vous promet que vous ne raterez aucune photo ! Il propose également un téléobjectif en 10Mpx et un zoom optique 3x. Le capteur frontal offre quant à lui un module de 10Mpx.

Pour en savoir encore plus sur ce smartphone, rendez-vous sur notre test complet du Galaxy S22.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.