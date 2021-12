Grosse réduction sur la clé USB SanDisk Ultra Flair de 256 Go sur Amazon

La clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair d'une capacité de 256 Go fait l'objet d'une belle réduction sur Amazon. Vendue en moyenne à 39,99 € ces derniers mois, la clé USB est à 25,99 € sur Amazon en ce moment. Vous bénéficiez d'une réduction d'environ 35%, ce qui correspond à 14 € d'économie.

Si vous recherchez une clé USB en cette fin d'année, voici une bonne opportunité sur un modèle fiable et performant. La SanDisk Ultra Flair de 256 Go est en effet affichée à 25,99 € sur Amazon, et ce, alors qu'elle était à 39,99 € début décembre. Et sachant que le prix conseillé est de 65,99 €.

Vous bénéficiez dans tous les cas d'une réduction d'au moins 35% sur cette clé USB 3.0. On vous conseille de ne pas trop trainer au risque de voir le prix remonter très rapidement. Pour en venir aux caractéristiques de la clé, elle permet de transférer vos fichiers très rapidement à une vitesse allant jusqu'à 150 Mo/s. De quoi copier un film entier en moins de 30 secondes.

Pour ce qui est du design, la Sandisk Ultra Flair est revêtue d'un boîtier métallique élégant et résistant. Sa conception minimaliste vous permet de le transporter facilement que ce soit dans votre poche, votre porte-monnaie ou n'importe que sac. Cette clé USB est compatible avec les ports 3.0 et offre logiquement une rétrocompatibilité avec les ports USB 2.0 ou 3.0.

Enfin, grâce au logiciel RescuePRO Deluxe qui est fourni avec la clé en téléchargement gratuit, vous pouvez récupérer facilement des fichiers qui ont été supprimés par erreur.