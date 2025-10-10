Ninja Foodi Max 9,5L : avec 80 € de réduction, ce airfryer XXL passe à petit prix pour quelques heures seulement !

Le géant américain brade certains de ses appareils grâce à un code promo valable jusqu’à dimanche. Si vous cherchez un airfryer avec une grande contenance pour cuisiner pour toute la famille, loe Ninja Foodi Max de 9,5L passe à 149 € au lieu de 229 €. Profitez-en !

Les airfryers sont devenus indispensables dans nos cuisines. Grâce à leur design compact et à leur conception ingénieuse, ils chauffent rapidement, consomment moins d’électricité et vous donnent la possibilité de cuisiner avec peu de matière grasse.

Vous souhaitez acheter une friteuse sans huile mais vous avez peur qu’elles soient trop petits pour préparer les repas lorsque vous recevez du monde ? La Ninja Foodi Max dispose d’une grande contenance de 9,5 L. Vous pouvez ainsi cuisiner 1,4 kg de frites dans chaque tiroir !

Et bonne nouvelle, jusqu’au dimanche 12 octobre à 23h59, vous pouvez bénéficier de 80 € de réduction en renseignant le code AIRFRYER dans votre panier. Normalement en vente à 229 €, ce modèle passe à 149 € seulement. C’est un excellent prix pour une friteuse sans huile avec de telles caractéristiques !

Cette version blanche du Ninja Foodi Max ne manque pas d’atouts. Si vous cherchez un airfryer avec une grande capacité pour préparer des repas savoureux pour toute la famille, c’est le modèle qu’il vous faut. Le Ninja Foodi MAX DualZone est pensé pour ça puisqu’il permet de cuisiner pour 8 personnes. Il est doté de deux tiroirs indépendants et dispose d’une capacité totale de 9,5 litres. Il peut ainsi être utilisé pour cuire jusqu'à 1,4 kg de frites dans chaque tiroir ou encore 2 kg de poulet croustillant.

Sa technologie DualZone offre la possibilité de préparer deux plats simultanément, chacun avec ses propres réglages de cuisson. Vous pouvez choisir deux modes différents et personnaliser la température pour chaque tiroir. Si au contraire vous voulez la même chose pour les 2 compartiments, ce airfryer dispose de la fonction Match. Et avec la fonction Sync, vous pouvez synchronisre la fin de cuisson des deux programmes pour que tout soit prêt en même temps. Vous pouvez par exemple cuire votre rôti entier d’un côté et préparer de délicieux légumes de l’autre. Et si vous cuisinez en plus petite quantité, un seul tiroir suffit.

Bien plus polyvalent qu’une simple friteuse sans huile, le Ninja Foodi MAX propose six modes de cuisson :

Air Fry : pour frire sans matière grasse grâce à l’air chaud qui circule de manière optimale;

: pour frire sans matière grasse grâce à l’air chaud qui circule de manière optimale; Max Crisp : pour des surgelés ultra croustillants ;

: pour des surgelés ultra croustillants ; Rôtir : pour les viandes et légumes ;

: pour les viandes et légumes ; Four : idéal pour gratins, quiches et pâtisseries ;

: idéal pour gratins, quiches et pâtisseries ; Réchauffer : pour redonner du croquant aux restes ;

: pour redonner du croquant aux restes ; Déshydrater : pour fruits secs, chips ou encas maison.