Belle offre à saisir sur la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 128 Go

Si vous avez besoin d'étendre la mémoire de votre smartphone, de votre caméra d'action ou de votre drone, sachez qu'Amazon vous permet de profiter d'une belle offre sur l'achat d'une carte microSDXC SanDisk Extreme de 128 Go.

Direction la plateforme française d'Amazon où le célèbre site e-commerce profite des soldes d'hiver 2023 pour proposer une carte mémoire de la marque SanDisk sous la barre des 20 euros.

En effet, la carte mémoire SanDisk Extreme d'une capacité de stockage de 128 Go est affichée au prix exact de 19,96 euros. Pour information, même si le montant de l'article est inférieur à 25 euros d'achat, la carte mémoire est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), la carte mémoire SanDisk Extreme foirnie avec un adaptateur SD peut atteindre des vitesses de transfert jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Conçu et testé dans des conditions extrêmes, l'accessoire est résistant à l'eau, aux chocs et aux rayons X. Enfin, la carte mémoire possède une garantie de cinq ans de la part du fabricant.