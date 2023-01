MacBook Air M1 et M2 : les deux modèles Apple deviennent moins chers chez Fnac/Darty

Vous avez l'intention de vous procurer le MacBook Air M1 ou le MacBook Air M2 ? Sur les sites du groupe Fnac/Darty, il est possible de bénéficier d'un bonus de reprise de 120 euros pour tout achat de l'un des deux modèles de l'ordinateur portable d'Apple.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR AVEC M1 (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR AVEC M1 (DARTY)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR AVEC M2 (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE MACBOOK AIR AVEC M2 (DARTY)

Alors que les soldes d'hiver 2023 tournent à plein régime, les offres promotionnelles sur les produits Apple se font rares sur Internet mais le groupe Fnac/Darty a pris la décision de se démarquer. En effet, les deux sites français de commerce en ligne proposent à leurs clients respectifs de profiter d'un bonus de reprise de 120 euros sur l'achat d'un MacBook Air M1 ou d'un MacBook Air M2.

Pour en bénéficier, il suffit de ramener un ancien ordinateur fixe ou portable en magasin Fnac ou Darty. Grâce à ce bonus, le MacBook Air avec M1 et le MacBook Air avec M2 sont respectivement aux prix de revient de 879 euros et de 1229 euros (pour les versions 256 Go). Pour information, le bonus de reprise se présentera sous la forme d'un code de réduction ou d'un avoir, suivant le choix de la boutique.

Pour rappel, le MacBook Air d'Apple 2020 est un ordinateur portable doté d'un écran Retina de 13,3 pouces avec un affichage True Tone et une résolution de 2560 x 1600 pixels. Il embarque également la puce Apple M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neural Engine 16 cœurs, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une autonomie longue durée pouvant atteindre 18 heures en fonction de l’utilisation et le système MacOS 10.14 Mojave. Côté connectivité, deux ports Thunderbolt/USB 4, la norme Wi‑Fi 6 802.11a/b/g/n/ac et la technologie sans fil Bluetooth 5.0 sont essentiellement de la partie.

Quant au successeur du MacBook Air de 2020, le MacBook Air 2022 dispose d'un écran Liquid Retina rétroéclairé par LED de 13,6 pouces avec la technologie IPS et une résolution native de 2 560 x 1 664 pixels à 224 pixels par pouce avec prise en charge d’un milliard de couleurs. L'ordinateur portable de la firme de Cupertino embarque la puce Apple M2 incluant un CPU 8 cœurs, un GPU 8 cœurs et lee Neural Engine 16 cœurs. On retrouve aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lithium‑polymère de 52,6 Wh assurant une autonomie maximale de 15 heures de navigation web sans fil, un port de charge MagSafe 3, une prise casque 3,5 mm et deux ports Thunderbolt/USB 4. Pour en savoir plus sur le laptop, nous vous invitons à lire notre article consacré au test de l'Apple MacBook Air M2.