Bon plan aspirateur robot : l’iRobot Roomba S9+ est à prix cassé

Envie de vous offrir un aspirateur robot de bonne qualité et de la marque iRobot ? Chez Boulanger et sur le site Darty, le Roomba S9+ fait l'objet d'une jolie réduction de plus de 50% sur son prix d'origine.

Si vous avez besoin de changer votre vieil aspirateur classique par un aspirateur robot, alors le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, Boulanger et Darty vous proposent un aspirateur robot à moins de 700 euros.

Affiché au prix conseillé de 1499 euros, le Roomba S9+ de la marque iRobot fourni avec sa station d'autovidage est vendu par les deux sites e-commerce français au tarif de 699 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 800 euros de la part de Boulanger et de Darty.

Compatible avec le réseau Wifi domestique et les assistants vocaux, l'iRobot Roomba S9+ dispose d'une puissance d'aspiration de 2200 Pa, d'un bac d'une capacité de 0.4 litre, d'un niveau sonore de 65 dB et d'une batterie de 3300 mAh lui permettant d'être autonome pendant une durée 120 minutes après un temps de charge estimé à 3 heures. En plus du système d'autovidage, l'aspirateur robot est fourni avec une base de chargement, un câble d'alimentation, deux sacs d'élimination de la saleté, un filtre supplémentaire et une brosse de coins supplémentaire. Pour en savoir plus sur le produit, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de l'iRobot Roomba S9+.