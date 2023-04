La trottinette Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est 100 € moins chère chez Fnac/Darty

Une trottinette électrique de la marque Xiaomi est en promotion chez Fnac/Darty. Pendant plusieurs semaines, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite bénéficie de 100 euros de réduction sur son prix conseillé. Une offre intéressante qui est valable dans la limite des stocks disponibles !

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 3 LITE (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA XIAOMI ELECTRIC SCOOTER 3 LITE (DARTY)

Jusqu'au 28 mai 2023 et ce dans la limite des stocks disponibles, Fnac et Darty s'associent pour donner la possibilité à leurs clients respectifs de profiter de 100 euros de remise immédiate sur l'achat d'une trottinette électrique signée Xiaomi.

En effet, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite proposée dans un coloris blanc passe de 449,99 euros à 349,99 euros. En cas de commande chez Fnac, les titulaires de la carte de fidélité Fnac+ peuvent obtenir 10% du montant du produit sur leur cagnotte (offre valable jusqu'au 1er mai prochain).

Le modèle allégé de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 dispose d'une puissance de 300 W, d'une vitesse maximale de 25 km/h, d'une autonomie de 20 km après un temps de charge de 4 heures et demie, et d'une batterie d'une capacité de 5200 mAh. L'engin électrique peut être géré à distance grâce au Bluetooth et à l'application Mi Home pour vérifier en temps réel la vitesse de conduite et la puissance restante en temps réel depuis un smartphone compatible avec Android ou iOS.