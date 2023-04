Les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 reviennent à moins de 59 € grâce à ce bon plan

Les très bons écouteurs Galaxy Buds 2 de la marque Samsung font l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Amazon. Les accessoires du constructeur coréen reviennent en effet à moins de 59 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, les Samsung Galaxy Buds 2 disponibles dans un coloris noir sont vendus chez Amazon au prix exact de 88,88 euros au lieu de 114,95 euros ; soit près de 30 euros moins cher par rapport au dernier tarif constaté au début du mois d'avril.

Pour information, il est vivement conseillé de choisir le vendeur Amazon puisque les écouteurs sont éligibles à une offre de remboursement de 30 euros valable jusqu'au 30 avril 2023 (voir conditions). Grâce à l'ODR, les écouteurs Galaxy Buds 2 de Samsung reviennent donc à 58,88 euros.

Pour rappel, les Galaxy Buds 2 de Samsung sont des écouteurs qui disposent de deux microphones détectant les bruits ambiants (instantanément bloqués grâce à la technologie ANC de suppression active de bruit), d'un design ergonomique, d'un son immersif et d'une autonomie longue durée (jusqu’à 5 heures d’écoute avec la réduction active de bruit et 15 heures de plus avec un étui complètement chargé). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article associé au test des Samsung Galaxy Buds 2.