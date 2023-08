Honor 70 Lite : le smartphone 5G est à 159 € chez Amazon

Un smartphone de la marque Honor fait l'objet d'une offre intéressante à saisir sur le site e-commerce Amazon. Actuellement, le Honor 70 Lite compatible avec la 5G est à seulement 159 euros.

Disponible dans un coloris bleu et compatible avec la 5G, le Honor 70 Lite est vendu à exactement 159 euros au lieu de 199 euros ; soit 40 euros moins cher par rapport à son prix conseillé. Pour information, le smartphone bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Lancée en France à la fin du mois de mars 2023, la version allégée du Honor 70 est un smartphone qui embarque un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 1600 x 720 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 480 Plus, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 5100 mAh avec la charge filaire à 22,5W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile MagicUI 6.1 basé sur Android 12. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur arrière de 50 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP. Quant à la connectivité, la norme Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, la technologie sans fil Bluetooth 5.1, l'USB Type-C et la prise casque 3.5 mm sont essentiellement de la partie.