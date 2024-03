BMW : l’écran géant du futur SUV Vision Neue Klasse X se dévoile en images

BMW repousse les limites de l'innovation avec le SUV Vision Neue Klasse X, présentant un futur électrisant où esthétique et technologie avancée convergent. Ce concept révèle une interface utilisateur avant-gardiste avec BMW Panoramic Vision, projetant les informations essentielles sur toute la largeur du pare-brise.

Le BMW Vision Neue Klasse X incarne la vision de BMW pour l'avenir de ses véhicules électriques. Ce modèle s'inscrit dans la lignée de ses concepts “Neue Klasse” , une référence historique au renouveau de la marque dans les années 1960. Aujourd'hui, ce concept se veut le porte-étendard de l'innovation du constructeurs dans le secteur des Sports Activity Vehicles (SAV), promettant une transition vers une mobilité électrique sans compromis sur les performances et le design.

Prévu pour une mise en production en 2025 à l'usine de Debrecen en Hongrie, le Vision Neue Klasse X représente une concrétisation des ambitions électriques de BMW. Ce SUV s'appuie sur une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques qui promet une intégration poussée des technologies et une conception axée sur la réduction de l'empreinte carbone. Sans être directement présenté comme le remplaçant d'un modèle spécifique, il se positionne comme un complément électrique à la gamme actuelle de BMW, notamment les modèles X, en particulier la BMW iX, en apportant une dimension nouvelle en termes de performances électriques et de fonctionnalités avancées.

Le BMW Vision Neue Klasse X possède un pare brise géant à réalité augmentée

L'introduction de BMW Panoramic Vision dans le Vision Neue Klasse X transforme radicalement les interactions avec le véhicule. Cette technologie projette des informations cruciales telles que la vitesse, l'état de la batterie et la navigation directement sur le pare-brise, offrant une visibilité sans précédent et réduisant la distraction.

Ce pare-brise à réalité augmentée permet une conduite plus sûre et plus immersive, en gardant les informations pertinentes dans le champ de vision naturel du conducteur sans nécessiter de détourner le regard. Le design intérieur du Vision Neue Klasse X complète cette innovation grâce au Central Display, un écran tactile imposant intégré de manière fluide dans le tableau de bord. Nous rappelant l’Hyperscreen de Mercedes-Benz, il est accessible aux passagers avant et facilite l'utilisation des fonctions d'infodivertissement,

En termes de performance, bien que les chiffres précis de puissance et d'autonomie n'aient pas été divulgués, le SUV est propulsé par la sixième génération de la technologie eDrive de BMW. Cette avancée promet une densité énergétique accrue de 20% grâce à de nouvelles cellules de batterie lithium-ion, et une architecture de 800 volts qui devrait permettre un rechargement rapide, offrant une autonomie significative après seulement dix minutes de charge.