Les SUV électriques sont trop lourds, les accidents sur l’autoroute peuvent être catastrophiques

La montée en puissance des SUV et pick-up électriques, de plus en plus lourds, soulève des inquiétudes quant à l'efficacité des glissières de sécurité routière actuelles. Une étude récente met en lumière cette préoccupation, démontrant que les infrastructures existantes pourraient ne pas être adaptées à cette nouvelle génération de véhicules.

La tendance à l'augmentation de la taille des véhicules, en particulier avec l'émergence de modèles électriques de plus grande envergure, soulève des questions quant à leur intégration dans les infrastructures existantes. La popularité croissante de certains modèles comme le SUV Model Y dont le poids dépasse les 2 tonnes, illustre cette évolution. Ce qui révèle un intérêt marqué pour des caractéristiques telles que l'espace et le confort, au détriment peut-être de considérations plus pratiques.

Face à cette montée en puissance des véhicules volumineux, certaines métropoles envisagent des mesures dissuasives. Paris, par exemple, va modifier ses tarifs de stationnement pour les modèles jugés trop encombrants. Une vidéo de l'Université du Nebraska met en lumière les conséquences potentielles des SUV électriques sur les glissières de sécurité, montrant que ces structures pourraient ne pas résister à l'impact de véhicules aussi lourds. Cela souligne l'urgence de repenser les normes de sécurité routière pour s'adapter à l'évolution du parc automobile.

Le poids des SUV électriques met à rude épreuve nos barrières de sécurité.

Lors d'un test de collision orchestré par des ingénieurs de l'Université du Nebraska, un Rivian R1T, pesant près de 4 tonnes, est passé au travers d'une glissière de sécurité, révélant ainsi les limites de ces structures face à l'impact de véhicules électriques particulièrement massifs.

Le poids conséquent des SUV électriques, principalement dû à leurs batteries volumineuses, pose un réel problème pour la sécurité routière. Les glissières, conçues pour des véhicules plus légers, pourraient ne pas être suffisamment robustes pour retenir ces colosses électriques, mettant en danger tant les conducteurs que les autres usagers de la route.

Face à cette problématique, les experts appellent à une collaboration renforcée entre les ingénieurs des transports et les constructeurs automobiles. L'objectif est de développer de nouvelles glissières de sécurité, plus résistantes, capables de s'adapter à l'évolution du parc automobile, notamment avec la croissance rapide des véhicules électriques.