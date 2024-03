À quoi ressemble un Cybertruck démonté ? Découvrez en vidéo ses secrets de fabrication… et ce gros défaut

Pour la première fois, une analyse approfondie du Cybertruck de Tesla révèle des détails fascinants et des défauts inattendus. C’est notamment le cas de l’installation ratée d’une charnière de porte. Voici la plongée dans les entrailles de ce véhicule tant attendu.

Pendant que des enthousiastes du Cybertruck s’amusent à le transformer en chasse-neige, d’autres cherchent à tester ses limites. Alors qu'on l’a vu récemment traverser un cours d’eau pour tester ses prétendues capacités aquatiques, un autre type d'exploration attire l'attention. Ces tests extrêmes, qui montrent le véhicule électrique dans des situations inhabituelles, mettent en avant l'ingéniosité et la polyvalence de ce pick-up futuriste, tout en ouvrant la voie à des investigations plus poussées sur ses spécificités techniques et sa résilience face à des défis hors normes.

Alors que ce pickup électrique continue de surprendre, que ce soit par sa résistance aux balles ou sa robustesse dans un face-à-face avec un Dodge Ram, un projet plus méthodique émerge. Des experts en ingénierie de Caresoft Global se sont lancés dans un projet audacieux de démonter complètement le Cybertruck. Cette démarche, bien éloignée des cascades virales, vise à percer les mystères de sa conception et à révéler ses secrets de fabrication.

Cybertruck : cette vidéo de son autopsie révèle des détails surprenants

Le Cybertruck avec son design révolutionnaire, a toujours suscité une curiosité intense. Une vidéo dévoilée par un expert, Terry Woychowski, président de Caresoft Global, dévoile ses innovations techniques. On commencera par l'intégration d'un système de direction entièrement électronique et l'utilisation massive de giga-castings dans sa construction. Ceux-ci témoignent de l'approche avant-gardiste de Tesla en matière de conception automobile. Ces derniers sont des pièces coulées en un seul bloc destinées à améliorer l'efficacité de la production et la solidité du véhicule. On peut y voir l'énorme structure qui maintient les sièges d’une piece et qui participe à renforcer l'intégrité structurelle du pickup.

Cependant, cet examen détaillé du Cybertruck a également mis en lumière des lacunes surprenantes, en particulier dans la qualité de l'assemblage. Un exemple frappant est le problème rencontré avec les charnières de porte, où une mauvaise installation a entraîné un fonctionnement incohérent des portes arrière. Cette découverte dévoile des lacunes sur les standards de qualité et de contrôle chez Tesla, surtout pour un véhicule dont le prix dépasse les 100 000 euros.