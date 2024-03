Honda a une solution originale pour agrandir le coffre de ses voitures électriques

Un brevet récemment déposé par Honda révèle une approche novatrice en matière de rangement : un compartiment caché dans le pare-chocs arrière des véhicules électriques. Ce concept technique vise à exploiter l'espace disponible de manière originale, offrant de nouvelles possibilités pour les utilisateurs de VE.

Honda accélère son engagement dans le secteur des véhicules électriques, marquant son territoire avec des concepts audacieux et une promesse d'accessibilité. Lors du CES 2024, la firme a dévoilé la Série 0, des prototypes évoquant une vision futuriste, avec une mise sur le marché prévue pour 2026. Parallèlement, le constructeur annonce des VE à des prix plus abordables, visant à faciliter l'adoption de cette technologie. Cette stratégie reflète une double ambition : innover en design et fonctionnalités tout en rendant la mobilité électrique plus accessible.

Au cœur de cette innovation, Honda explore des fonctionnalités qui améliorent l'efficacité et l’utilisation des véhicules électriques. L'entreprise a récemment breveté un concept de rangement situé dans le pare-chocs arrière des VE, tirant parti de l'espace autrement inutilisé. Ce dispositif pourrait non seulement augmenter l'espace de stockage disponible mais aussi proposer des solutions pratiques pour des problématiques modernes, comme la sécurisation des colis.

Honda vient de déposer un brevet pour un coffre intégré aux pare-chocs de ses véhicules électriques

Dans sa quête d'innovation, Honda cherche à revoir l’aménagement des véhicules électriques en envisageant un espace de rangement ingénieux directement intégré dans le pare-chocs arrière de ses véhicules. Un brevet récemment déposé par le constructeur révèle un systèmeintégré au pare-chocs arrière. Cette idée tire parti de l'architecture spécifique des VE, où la batterie logée dans le plancher libère de l'espace au niveau du pare-chocs. Le dispositif envisagé se présente sous forme d'un tiroir coulissant, facilement accessible et conçu pour stocker des objets variés, des outils d'urgence à des équipements sportifs, en passant par des sacs de courses, maximisant ainsi l'espace disponible sans empiéter sur le coffre principal.

Ce concept innovant suggère également une potentielle utilisation en tant que point de livraison sécurisé pour les colis, s'alignant sur l'évolution des modes de consommation et la croissance du commerce en ligne. En offrant un compartiment verrouillable et isolé du reste du véhicule, Honda anticipe les besoins futurs des utilisateurs, recherchant à la fois praticité et sécurité. Le brevet décrit un système qui pourrait être équipé de son propre mécanisme de verrouillage et, éventuellement, d'un contrôle climatique. Celui-ci peut assurer la protection des objets stockés contre les variations de température, un atout non négligeable pour le stockage de produits sensibles tels que certains médicaments ou simplement de la nourriture.

Source: U.S. Patent and Trademark Office