Connaissez vous l’étrange stratégie de BMW pour séduire les propriétaires de Tesla ?

Dans une manœuvre audacieuse visant à élargir sa clientèle électrique, BMW dévoile le “Programme de Conquête BEV 2024”, offrant un avantage financier aux détenteurs de véhicules électriques concurrents, y compris Tesla, pour les inciter à opter pour un modèle électrique de leur marque.

L’essor des véhicules électriques continue de marquer de son empreinte le secteur automobile mondial, avec une part de marché qui s’est significativement accrue, représentant désormais une vente sur cinq. Cette tendance est particulièrement visible en France, où le cap du million de VE en circulation a été franchi. BMW, avec ses modèles électriques tels que la nouvelle i5, participe activement à cette révolution, proposant des alternatives séduisantes aux conducteurs désireux de contribuer à un avenir plus durable.

Face à l’engouement pour les voitures électriques, mené en grande partie par Tesla, BMW cherche à marquer son territoire. Avec son offre spéciale, le “Programme de Conquête BEV 2024“, la marque bavaroise invite ceux qui roulent déjà en électrique, à découvrir ses modèles. L’idée est simple : donner un coup de pouce financier pour attirer ceux qui ont déjà franchi le pas vers l’électrique. Le constructeur veut ainsi montrer qu’elle a beaucoup à offrir sur ce marché en plein boom.

Ces concessions BMW vont payer les propriétaires de Tesla pour qu’il changent de voiture

BMW lance une offensive commerciale, appelée “Programme de Conquête BEV (voitures électriques à batterie) 2024” aux Etats-Unis. Cette tactique vise à inciter les propriétaires de Tesla et d’autres marques de VE telles qu’Audi, Mercedes-Benz et Porsche, ainsi que les détenteurs de modèles plus accessibles comme le Ford Mustang Mach-E et le Volkswagen ID.4 à opter pour les modèles électriques du constructeur allemand. Avec des concessions réparties stratégiquement, la marque bavaroise met en place une campagne ciblée pour séduire ceux qui ont déjà adopté la mobilité électrique.

La remise de 1 000 $, spécifiquement conçue pour attirer les conducteurs de Tesla, est un mouvement audacieux visant à capter une part du marché électrique dominé par des constructeurs établis. Cette offre, valide du 1er mars au 1er avril 2024 dans certains États de l’ouest américain, témoigne de la volonté de BMW de se positionner de manière agressive sur le marché des véhicules électriques. En alignant des offres compétitives sur des modèles comme l’iX, qui bénéficie d’une économie potentielle de 10 900 $, l’entreprise bavaroise cherche non seulement à rivaliser sur le plan technologique, mais aussi à rendre ses véhicules électriques haut de gamme plus accessibles.

