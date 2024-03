Le Citroën ë-C3 passe sous la barre des 20 000 €, merci le bonus écologique !

C'est maintenant confirmé : le Citroën ë-C3, le nouveau SUV électrique abordable de la marque aux chevrons, est officiellement éligible au bonus écologique 2024. Résultat, dans sa version d'entrée de gamme, le véhicule passe sous la barre des 20 000 euros.

Comme vous le savez peut-être, le bonus écologique a changé de visage en 2024. Selon le décret n°2023-886 du 19 septembre 2023, les voitures électriques neuves doivent dorénavant atteindre un score environnemental minimal pour être éligible au coup de pouce gouvernemental.

Concrètement, ce score permet de traduire les émissions de CO2 générées pour la fabrication d'un véhicule électrique avant sa mise en circulation. Cette notation prend notamment en compte l'empreinte carbone de la production de la batterie, des transformations intermédiaires, de l'assemblage ou encore du transport du véhicule jusqu'à son site de distribution en France. Pour obtenir la fameuse éligibilité, les constructeurs doivent déposer un dossier auprès de l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) pour chaque modèle. Et si le score obtenu dépasse les 60 points sur 80, l'aide est accordée.

Bonus écologique accordé pour l'ë-C3

Si la liste des premiers modèles éligibles a été publiée le 15 décembre 2023, on attendait encore de connaître le sort de certains véhicules lancés en début d'année 2024 comme la Citroën ë-C3 par exemple. Bonne nouvelle, depuis ce 15 mars 2024, nous avons la confirmation que le SUV électrique pourra bénéficier du coup de pouce de l'Etat.

Le dernier né de la marque aux chevrons vient en effet de rejoindre la liste des véhicules éligibles sur le site de l'ADEME. Rien d'étonnant toutefois. Avec une production localisée en Europe, plus précisément en Slovaquie, il était évident que le ë-C3 allait obtenir son bonus.

Le Citroën ë-C3 passe sous la barre des 20 000 €

Affichant déjà un rapport qualité-prix particulièrement séduisant avec son ticket d'entrée fixé à 23 300 € dans sa finition d'entrée de gamme You, le SUV se négocie désormais à 19 300 € avec le bonus écologique actuel de 4 000 €. Pour les ménages les plus modestes, la note diminue davantage via le bonus maximal de 7 000 € toujours en vigueur (soit 16 300 €).

Quant à la version Max tout équipée, la facture s'élève désormais à 23 800 € une fois le bonus déduit (et 20 800 € avec le bonus maximal). Pour rappel, le SUV du constructeur français est équipé d'un moteur électrique de 83 kW, soit 113 ch. Il s'accompagne d'un pack de batterie LFP (Lithium Fer Phosphate) de 44 kWh, pour une autonomie de 300 ou 320 km/h.

Sur ce dernier point, le doute demeure encore. Pour cause, Citroën promettait 320 km à l'origine, avant de modifier cette estimation sur son site à 300 km. Mais depuis quelques jours, le rayon d'action maximal est finalement revenu à 320 km. Le constructeur semble donc ne pas savoir sur quel pied danser. On attendra l'homologation définitive en cycle mixte WLTP pour avoir le fin mot de l'histoire.