BMW présente le pare-brise en réalité augmentée qui équipera ses voitures électriques dès 2025

BMW a publié un communiqué de presse dans lequel il donne plus de détails sur l’affichage panoramique dont profiteront les véhicules électriques de la compagnie dès 2025.

BMW nous donne une idée un peu plus précise de la vie à l’intérieur de ses véhicules basés sur la plateforme Neue Klasse. Si la compagnie avait profité du CES 2023 pour présenter le concept-car i Vision Dee et son pare-brise géant avec affichage tête haute, nous attendions d’en voir un modèle dans la vraie vie. Oliver Zipse, PDG de BMW, a présenté le pare-brise utilisant cette technologie, le BMW Panoramic Vision.

Selon la compagnie, la plateforme Neue Klasse « établit de nouvelles normes en matière de numérisation, de durabilité et de design pour les voitures électriques ». Comme son nom l’indique, le Panoramic Vision projette des informations sur toute la largeur du pare-brise, à destination de tous les occupants de la voiture tout en proposant une surface interactive facilement accessible au conducteur. À l’instar de compagnies telles qu’Apple et ses Apple Glass, des lunettes AR/VR, le constructeur automobile veut donc proposer un pare-brise de réalité mixte.

L'affichage Panoramic Vision libérera de la place dans l'habitacle des BMW électriques

De gros changements sont à prévoir au niveau de l’aménagement intérieur des véhicules de la marque. Un dirigeant de BMW élabore : « la projection d’image épurera la structure de l’habitacle et donnera une impression d’espace ». Quand pourrons-nous profiter de cette technologie immersive ? Dès 2025, si l’on en croit la compagnie. Il se murmure ainsi que 6 nouveaux modèles de voitures basées sur la plateforme Neue Klasse seront commercialisés entre 2025 et 2027.

L’affichage tête haute BMW Panoramic Vision fera partie des équipements proposés (de série ou en option, cela reste à déterminer). Dans le même temps, BMW fera aussi évoluer iDrive, le système de contrôle et d’exploitation maison. Dans les propres termes de la compagnie, « cela se traduira par une offre plus large de contenus numériques […] des cycles de mise à jour plus courts, de meilleures informations sur les bornes de recharge pour les véhicules électriques et un accès amélioré à une multitude de services en ligne spécifiques ».

Source : BMW