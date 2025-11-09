Comment les serveurs Secure Core de Proton VPN vous rendent intraçables ?

L’une des principales fonctions des VPN est de garantir l’anonymat. Mais en fonction des applications et de leurs politiques de confidentialité, les utilisateurs ne sont pas toujours à l’abri d’une identification. Proton VPN offre de solides garanties en matière de non-traçabilité, grâce notamment à sa fonctionnalité Secure Core.

Les internautes sont de plus en plus nombreux à recourir aux VPN pour des raisons de sécurité et de confidentialité. En changeant votre adresse IP, un VPN vous rend anonyme, en plus de chiffrer votre trafic, protégeant ainsi vos données. Seulement, les VPN ne sont pas à l’abri d’une compromission qui pourrait vous exposer. D’où l’importance de choisir une solution fiable et sécurisée.

La politique de confidentialité est l’un des critères les plus importants. Proton VPN applique notamment une politique de non-journalisation (No Log), ce qui signifie qu’il ne stocke aucune donnée liée à l’activité de ses utilisateurs, ni des informations qui pourraient permettre de les identifier.

En plus de cet avantage, le siège de Proton VPN est basé à Genève, en Suisse. C’est une juridiction qui figure parmi les plus strictes en matière de protection de la vie privée. Et alors qu’une menace de changements dans la législation suisse plane depuis quelques mois, l’entreprise Proton AG a déjà annoncé qu’elle déplacerait ses infrastructures stratégiques au cas où des lois compromettantes viendraient à être votées.

En plus de sa politique de non-journalisation, Proton VPN dispose de solides mécanismes pour garantir la sécurité des données personnelles de ses utilisateurs. Les serveurs Secure Core en font partie.

Comment les serveurs Secure Core renforcent la sécurité des utilisateurs ?

Les fournisseurs de service de VPN disposent de serveurs dans plusieurs dizaines de pays. Ils doivent composer avec des risques au niveau de ces serveurs dits de sortie, surtout dans des pays où la surveillance de masse est systématique et où les lois sur la conservation des données sont très contraignantes. Pour autant, les meilleurs VPN prennent des mesures pour minimiser les risques de compromissions des données de leurs utilisateurs.

Les serveurs Secure Core de Proton VPN représentent la garantie la plus fiable pour la sécurité de ses utilisateurs. Lorsque vous utilisez un VPN, votre trafic est chiffré, puis passe par un serveur intermédiaire avant d’atteindre sa destination finale.

Bien que Proton VPN applique une politique stricte de non-journalisation, sa fonctionnalité Secure Core permet de renforcer la protection des données en faisant transiter le trafic par un serveur hyper-sécurisé dans un premier temps, avant de le transmettre au serveur intermédiaire choisi par l’utilisateur.

Cela permet de garantir une meilleure sécurité des données personnelles, et notamment de l’adresse IP réelle des utilisateurs, même lorsque les serveurs de sortie sont compromis.

Les particularités des serveurs Secure Core :

Ils sont situés dans des pays respectueux de la vie privée (Suisse, Islande, Suède, etc.).

(Suisse, Islande, Suède, etc.). Les centres de données des serveurs Secure Core sont hautement sécurisés , aussi bien physiquement que techniquement.

, aussi bien physiquement que techniquement. Chiffrement complet du disque: tous les serveurs Proton VPN Secure Core disposent de disques durs entièrement chiffrés, de sorte que même si par extraordinaire ils venaient à être saisis physiquement, personne ne pourrait accéder aux données.

En activant la fonctionnalité Secure Core, les utilisateurs profitent donc d’une deuxième barrière de protection, assurant un anonymat presque infaillible.

Comment activer la fonctionnalité Secure Core sur Proton VPN ?

Cette option est disponible dans toutes les formules payantes de Proton VPN. Pour en profiter, vous devez donc disposer d’un abonnement actif. Ensuite, le processus d’activation diffère légèrement en fonction des appareils.

Sur Windows et Android, il faut aller dans l’onglet Secure Core au niveau de la liste des serveurs. Tous les serveurs compatibles avec cette fonctionnalité y sont listés. Sélectionnez le pays et le serveur de votre choix.

Sur iOS et macOS, vous devez activer la fonctionnalité Secure Core dans un premier temps, depuis l’onglet « Pays ». L’interface affiche ensuite uniquement les serveurs compatibles avec cette option. Sélectionnez celui de votre choix pour vous connecter.

La fonctionnalité Secure Core de Proton VPN est une option destinée aux utilisateurs les plus exigeants en matière d’anonymat. Cette option apporte une couche de protection supplémentaire pour les données personnelles, bien que la connexion VPN classique offre déjà une sécurité solide.

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 15350 serveurs 10 connexions simultanées maximum 120 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 75% 2.49€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN.