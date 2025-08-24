5 fonctionnalités secrètes des VPN qui rendent votre navigation plus sûre

La plupart de ceux qui utilisent un VPN se limitent aux fonctions de base, à savoir dissimuler leur adresse IP et chiffrer leurs données de navigation. Pourtant, ces outils disposent de nombreuses autres fonctionnalités, souvent méconnues, qui améliorent le confort et la sécurité en ligne des utilisateurs.

Sur la plupart des systèmes d’exploitation, il est possible de se connecter directement à un serveur VPN, sans passer par une application dédiée. Pourtant, la majorité des utilisateurs préfèrent la simplicité des applications VPN.

En plus d’être plus faciles à utiliser pour le grand public, ces applications intègrent de nombreuses options souvent ignorées, mais pourtant très utiles. Voici donc 5 de ces fonctionnalités que vous n’exploitez peut-être pas encore.

Split Tunneling

Les VPN ont la particularité de chiffrer tout votre trafic par défaut, mais parfois, vous n’avez besoin de sécuriser qu’une partie. C’est ce à quoi sert le Split Tunneling.

Cette fonctionnalité permet de choisir quelles applications seront couvertes le VPN. Le reste du trafic utilise votre connexion standard, avec votre adresse IP réelle.

Les avantages d’une telle fonctionnalité sont multiples. Elle améliore notamment les performances, avec de meilleurs débits et latences pour les applications sensibles (jeux en ligne, streaming, etc.).

Le Split Tunneling permet également d’économiser de la bande passante, ce qui est particulièrement utile pour les connexions limitées.

Les meilleurs VPN, comme Proton VPN, proposent cette fonctionnalité qu’il est possible d‘activer directement dans les paramètres.

Kill Switch

Le Kill Switch est comme un interrupteur d’arrêt d’urgence. Il permet de couper toutes les connexions entrantes et sortantes en cas de déconnexion inopinée du VPN.

En effet, il n’est pas rare que les VPN se déconnectent sans prévenir. Et même quelques secondes de coupure suffisent pour faire fuiter vos données sensibles ou révéler votre adresse IP réelle. En coupant votre connexion systématiquement, le Kill Switch vous éviter une telle exposition.

Tor over VPN

Tor est un réseau composé de milliers d’appareils qui servent de relais les uns aux autres, avec une couche de chiffrement à chaque étape.

Son fonctionnement repose sur le même principe qu’un VPN, à la différence que les serveurs sont remplacés par les appareils qui font partie du réseau. Le trafic passe généralement par trois relais différents, appelés nœuds. Vous profitez ainsi d’une meilleure anonymisation.

La sécurité sur le réseau Tor est encore plus forte quand elle est combinée à un VPN, d’où l’intérêt de la fonctionnalité Tor over VPN.

Alors qu’il faut normalement passer par un navigateur dédié, certains VPN permettent d’accéder directement au réseau Tor grâce à l’option Tor over VPN. Votre trafic transite ainsi par un VPN dans un premier temps avant de passer par le réseau Tor, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire pour vos appareils.

Protection contre les fuites de DNS

Lorsque vous tapez le nom d’un site web dans un navigateur, il est d’abord traduit en adresse IP par un résolveur DNS. Ce dernier fonctionne ainsi comme un annuaire téléphonique qui fait correspondre chaque nom de domaine à une adresse IP unique.

Même en utilisant un VPN, vos requêtes DNS passent directement par un résolveur, ce qui peut révéler les sites que vous visitez à votre FAI ou à un pirate connecté au même réseau que vous.

Heureusement, les meilleurs VPN proposent une protection contre les fuites de DNS en chiffrant également ces requêtes. Vous pouvez activer cette fonctionnalité depuis les paramètres.

Blocage des domaines malveillants

De plus en plus de VPN proposent désormais une protection contre les domaines malveillants, améliorant ainsi la sécurité des utilisateurs. Ces sites sont souvent associés à des pratiques comme le phishing, les publicités invasives ou malveillantes, ou encore la propagation de virus et malwares. En les bloquant en amont, votre VPN rend votre navigation plus sûre. Chez Proton VPN, cette fonctionnalité est baptisée NetShield et vous pouvez l’activer dans les paramètres.

Voilà donc cinq fonctionnalités pratiques qui améliorent considérablement la sécurité des utilisateurs de VPN, mais beaucoup d’entre elles sont méconnues. Si elles ne sont pas activées par défaut, n’hésitez donc pas à les activer dans les paramètres de votre VPN pour profiter d’une navigation plus sûre.