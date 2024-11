Le Xiaomi 14 est à l'honneur sur les sites du groupe Fnac/Darty. Pour la période du Black Friday, les deux marchands français ont décidé de casser le prix de la version 512 Go du smartphone.

La période du Black Friday a officiellement commencé et le groupe Fnac/Darty frappe déjà fort avec cette offre en provenance du domaine de la téléphonie. En ce moment, les deux sites e-commerce français permettent à leurs clients respectifs de se procurer le Xiaomi 14 à prix très réduit. Disponible en trois coloris au choix, le smartphone 5G incluant 512 Go d'espace de stockage est à 599 euros au lieu de 1101 euros. Cela représente une remise immédiate de plus de 45 % par rapport au tarif conseillé du produit.

Considéré comme un rival du Samsung Galaxy S24 ou du Sony Xperia 5V, le Xiaomi 14 est un smartphone haut de gamme qui possède un écran AMOLED 1,5K de 6,36 pouces avec une définition de 2670 x 1200, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution à 460 ppp. On retrouve également le processeur Snapdragon 8 Gen 3, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 4610 mAh avec la charge rapide à 90W et le système d'exploitation mobile HyperOS basé sur Android 14.

La partie APN se compose d'un capteur Grand-angle de 50 MP (f/1.6), d'un capteur Ultra grand-angle de 50 MP (f/2.2), d'un capteur Téléobjectif de 50 MP (f/2.0) et d'un capteur de 32 MP dédié aux selfies. Enfin, la connectivité du smartphone est constituée de l'USB Type C, du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4 et du NFC. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez surtout pas à jeter un oeil à notre article lié au test du Xiaomi 14.