Fnac et Darty frappent très fort pour le Black Friday : voici les offres à ne pas manquer

C'est parti pour le Black Friday chez Fnac et Darty. Le groupe vient lancer une salve d’offres avec des réductions importantes sur de nombreux produits. Voici les meilleurs bons plans à saisir dès maintenant.

Le mois du Black Friday suit son cours chez Fnac et Darty qui lancent aujourd’hui une nouvelle vague d’offres. Pas besoin d’attendre le jour J pour faire des économies sur différentes catégories de produits : smartphones, tablettes, PC portables, objets connectés… Nous avons fait le tour des promotions en cours et vous proposons ici les meilleures offres du moment.

Avant-premières Black Friday : les meilleures offres sur Fnac et Darty

Smartphones

Tablettes

PC portables

TV

Autres

iPhone 14 Plus à 669 € au lieu de 869 €

Si vous guettez une bonne offre sur un iPhone en cette période de Black Friday, Fnac et Darty proposent l'iPhone 14 Plus au meilleur prix du web à seulement 669 €. La version grand format de l'iPhone 14 Fait ainsi l'objet d'une réduction de 200 €.

La remise est encore plus importante quand on considère le prix de ce modèle qui était de 1169 € au moment de sa sortie. L'offre est valable seulement sur le coloris mauve de l'iPhone 14 Plus.

Galaxy S24 à 599 € au lieu de 899 €

Le haut de gamme Samsung de 2024 est à un très bon prix chez Fnac pour le Black Friday. Au lieu de 899 €, le Galaxy S24 est à 549 € en ce moment. Le smartphone est affiché à 699 € au lieu de 899 €, mais vous pouvez profiter d'un bonus de reprise de 100 € qui fait passer son prix sous la barre des 700 €.

L'offre est valable sur tous les coloris et porte sur les versions 128 Go et 256 Go. Si vous attendiez une offre irrésistible sur le Galaxy S24 pendant le Black Friday, la voici puisque la réduction accordée ici est d'environ 40%.

Xiaomi 14 512 Go à 599 € au lieu de 1100 €

Fnac et Darty baissent considérablement le prix du Xiaomi 14 également pour le Black Friday. Le haut de gamme phare de Xiaomi s'affiche à seulement 599 € au lieu de 1100 € dans sa version avec 512 Go de stockage. Le smartphone est ainsi à moitié prix et c'est une offre à ne pas rater si vous attendiez une baisse de prix sur ce modèle pendant le Black Friday.

LG OLED C4 55 pouces à 1190 € au lieu de 1590 €

La TV OLED la plus populaire du marché perd 400 € sur son prix chez Fnac et Darty dans le cadre du Black Friday. La LG OLED C4 de 2024 est en effet à 1190 € au lieu de 1590 € habituellement. Vous bénéficiez ici d'une réduction de 20%.

TV OLED la plus équilibrée du catalogue de LG, le modèle C4 bénéficie d'une excellente qualité d'image avec un contraste infini, des couleurs vives et une polyvalence qui la rend idéale pour tous les usages, y compris pour le gaming.

TV Samsung The Frame 2024 55 pouces à 999 € au lieu de 1299 €

Si vous préférez acquérir un téléviseur plus atypique, Fnac Darty propose également une belle offre sur le modèle Samsung The Frame de 2024. La TV qui sert également de tableau d'art s'affiche ainsi à 999 € au lieu de 1299 € grâce à une réduction de 300 € donc. C'est le meilleur prix sur ce modèle QLED qui offre aussi une belle polyvalence.

Acer Aspire 3 A315 à 499 € au lieu de 749 €

Fnac Darty propose aussi de belles offres sur les PC portables pendant le Black Friday. L'un des meilleurs rapports qualité-prix porte sur le Acer Aspire A315. Si vous recherchez un PC portable bureautique performant à moins de 500 €, cette offre est à ne pas manquer.

Le laptop est en ce moment à 499 € au lieu de 749 € dans un pack intégrant son sac de rangement ainsi qu'une souris sans fil. Et pour ce qui est de la fiche technique, ce modèle de 15,6 pouces dispose d'un processeur (Ryzen 7 5700U, de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.