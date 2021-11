Le Black Friday Amazon fait chuter brutalement le prix du SSD Samsung 870 QVO 1To

Vous souhaitez donner une seconde vie à votre ordinateur ? L'acquisition d'un SSD est une des meilleures solution. En ce moment, le Black Friday Amazon affiche un prix intéressant sur le modèle Samsung 870 QVO d'une capacité de 1 To. Une offre à saisir d'urgence, valable dans la limite des stocks disponibles.

Dans le cadre des bons plans du Black Friday 2021, Amazon propose l'excellent SSD Samsung 870 QVO d'une capacité de 1 To à prix cassé. Il est en effet possible de s'en équiper moyennant la somme de 71,99 €. Plutôt pas mal sachant que ce modèle est généralement mis en vente entre 90 et 100 €. Un petit investissement qui permet de redonner à votre machine un sérieux coup de boost !

Concernant les caractéristiques technique de ce SSD Samsung QVO 870 1 To ( référence du modèle : MZ-77Q1T0BW), on retrouve une interface SATA 6 Gb/s avec une mémoire tampon de 1 Go. Il assure des performances haut de vol avec des vitesses capables d'atteindre 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Intégrant une mémoire de type flash NAND (cellule à quatre niveaux QLC), il affiche des dimensions de 10 x 6.99 x 0.68 cm et un poids léger de 46 grammes.

De la partie également la technologie TurboWrite qui permet d'accélérer les vitesses d’écriture et qui maintient les hautes performances dans la durée avec une mémoire cache plus importante et adaptative. Enfin, le SSD Samsung 870 QVO est livré avec son logiciel Magicial 6.1 qui vous permet de contrôler et améliorer votre SSD d’un clic. Parmi ses principales fonctionnalités, on retrouve : la vérification et installation des dernières mises à jour, le contrôle des performances de votre SSD voir même la possibilité de les pousser à leur maximum.

