Redmi Note 14 : à 145 € seulement, le smartphone de Xiaomi est à son meilleur prix, vite !

Vous cherchez un nouveau smartphone équilibré à petit prix ? Ce bon plan est fait pour vous ! Durant le Prime Day, le récent Redmi Note 14 passe à 145,35 € au lieu de 233 €. Vous ne trouverez pas d’autre modèle avec un tel rapport qualité-prix !

Chaque année, Amazon organise un grand évènement pour concurrencer les soldes. Durant 3 jours, à l’occasion du Prime Day, de nombreux produits high-tech passent à prix cassé. PC portables, tablettes, écouteurs, smartphones, rien n’y échappe !

Xiaomi a réussi à s’imposer sur le marché très compétitif des smartphones en proposant des modèles polyvalents à prix très compétitif. Et avec le Prime Day, Amazon va plus loin en proposant le Redmi Note 14 encore moins cher. Normalement en vente à 233 €, vous pouvez vous l’offrir à 145,35 € seulement.

Mais attention, cette offre est réservée aux membres Amazon Prime. Si ça n’est pas encore votre cas, vous pouvez encore profiter des promotions en vous abonnant dès maintenant. Amazon propose une offre d’essai gratuite de 30 jours.

Redmi Note 14 : le smartphone est à prix cassé pour le Prime Day

Sorti il y a quelques mois seulement, le Redmi Note 14 est un smartphone polyvalent au rapport qualité-prix imbattable. Il est doté d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui profite d’une résolution de 2340 x 1080 px et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Helio G99-Ultra couplé à 8 Go de RAM. Ce modèle embarque également un espace de stockage de 128 Go pour profiter de tous vos contenus directement sur votre smartphone.

Pour la partie photo, le Redmi Note 14 est équipé à l’arrière d’un capteur principal de 108 MP accompagné d’une caméra de profondeur de 2 MP et d’un objectif macro de 2 MP. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 20 MP.

Enfin, pour l’autonomie, ce modèle 4G est doté d’une batterie de 5 500 mAh compatible avec la charge rapide à 33W.