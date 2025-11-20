Galaxy S25 : pour le Black Friday, le smartphone Samsung est à un super prix !

Amazon propose une belle remise sur le Galaxy S25 à l'occasion du Black Friday. Le smartphone Samsung est à 699 € au lieu de 969 € en ce moment. C'est le meilleur prix disponible en ce moment, hors place de marché.

Le modèle d'entrée de série du dernier smartphone haut de gamme de Samsung voit son prix chuter un peu plus à l'occasion du Black Friday. Alors qu'il a été lancé cette année à 969 €, le Galaxy S25 passe sous la barre des 700 €. Vous pouvez le retrouver à 699 € très exactement, soit le meilleur prix hors marketplace. Le smartphone est en effet vendu et expédié gratuitement par Amazon.

Galaxy S25 : un excellent haut de gamme sous la barre des 700 €

Le Galaxy S25 est le modèle le plus abordable de la série S25 de cette année. Pour autant, il n'a pas de quoi rougir face aux modèles les plus avancés de la fratrie. On y retrouve en effet le SoC Snapdragon 8 Elite, épaulé par 12 Go de mémoire vive. C'est une bonne nouvelle quand on sait que Samsung à l'habitude de snober les puces Qualcomm au profit d'Exynos, sa plateforme maison. L'expérience a montré que Snapdragon offre de meilleures performances.

Pour le reste le Galaxy S25 dispose d'un bel écran AMOLED de 6,2 pouces en définition Full HD+, avec un taux de rafraichissement variable de 120 Hz. Et grâce à la technologie LTPO, la dalle varie intelligemment cette fréquence en descendant jusqu'à 1 Hz en fonction du contexte. Cela permet d'avoir une meilleure efficacité énergétique en augmentant la fréquence uniquement quand c'est nécessaire, notamment pour les jeux vidéo.

Et parlant de jeux vidéo, le Galaxy S25 offre de belles prestations dans ce domaine, grâce à sa grande réserve de puissance. La partie photo quant à elle est de qualité, comme nous avons pu le constant pendant notre test. Et enfin, le smartphone dispose d'une batterie de 4000 mAh qui tient deux journées en usage standard.

