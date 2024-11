Les PS5 Slim n’ont jamais été aussi abordables, voici les offres du Black Friday 2024

Le Black Friday 2024 approche, et de belles opportunités s’annoncent pour les fans de PlayStation. Sony prépare des réductions sur les consoles PS5 Slim, cumulables avec des promotions chez certains marchands. Des prix qui pourraient atteindre des records pour cette fin d’année.

Le Black Friday est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de bonnes affaires. Chaque année, cet événement voit de nombreux produits bénéficier de remises importantes, et les consoles de jeu ne font pas exception. L’année dernière déjà, les packs PlayStation avaient attiré les foules, et cette année promet d’être encore plus intéressante pour les joueurs. Les baisses de prix sur la PS5 Slim, annoncées récemment, confirment cette tendance.

Sony a décidé de baisser officiellement les prix de ses PS5 Slim, aussi bien en édition Standard qu’en édition Digitale, pour le Black Friday 2024. Ces réductions, valables du 22 novembre au 12 décembre, concernent également les nouveaux packs PS5 Fortnite Cobalt Star, lancés pour l’occasion. En plus de ces remises, certains marchands ajoutent des promotions supplémentaires, offrant ainsi des opportunités uniques pour les acheteurs.

Les consoles PS5 Slim voient leurs prix baisser pour le Black Friday

Voici les principales offres annoncées pour les consoles PS5 Slim durant cette période de promotions :

PS5 Slim Standard : 474,99 € au lieu de 549,99 € (remise de 75 €).

: 474,99 € au lieu de 549,99 € (remise de 75 €). PS5 Slim Digitale : 374,99 € au lieu de 449,99 € (remise de 75 €).

: 374,99 € au lieu de 449,99 € (remise de 75 €). Pack PS5 Slim Standard – Fortnite Cobalt Star : 474,99 € au lieu de 549,99 €.

– Fortnite Cobalt Star : 474,99 € au lieu de 549,99 €. Pack PS5 Slim Digitale – Fortnite Cobalt Star : 374,99 € au lieu de 449,99 €.

Certaines enseignes comme Carrefour proposent jusqu’à 45 € supplémentaires crédités sur la carte de fidélité, réduisant ainsi encore le coût final. D’autres marchands locaux, comme Hyper U Mayenne, vont jusqu’à 20 % de remise complémentaire, ce qui rend la PS5 Slim accessible pour 365 € seulement.

Sur le même sujet – Test PS5 Pro : mais à qui s’adresse réellement la console de Sony ?

Les réductions ne se limitent pas à la France. Dans certains pays européens, des baisses légèrement supérieures, de 80 € au lieu de 75 €, sont déjà visibles. Aux États-Unis, un prix promotionnel de 379 $ (environ 360 euros) pour la PS5 Slim Digitale a même été aperçu dans une publicité YouTube avant d’être retirée. Avec ces remises, les PS5 n’ont jamais été aussi abordables.