PlayStation Plus : l’abonnement 12 mois pour PS4 et PS5 est à un prix encore jamais vu !

La Black Week, semaine précédent le Black Friday est lancée ! Au programme pendant une semaine et jusqu'au vendredi 26 novembre, une avalanche de bons plans déferle sur Internet. Si vous avez une console PlayStation cette offre est va vous plaire !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE L'OFFRE PS PLUS 12 MOIS

Les bons plans du Black Friday sont là, une semaine avant le lancement officiel du plus grand rendez-vous de l'année permettant de faire un max d'économies. Comme l'an dernier, les joueurs PlayStation sont particulièrement gâtés. Pour marquer le début de la Black Week, Amazon, propose à un tarif préférentiel à l'abonnement de 12 mois au programme PlayStation Plus.

Alors qu'il coûte habituellement 59,99 €, il est possible de s'y abonner pour 39,99 €, soit une réduction immédiate de 20 €. L'abonnement au PlayStation Plus est disponible en format numérique via un code à télécharger. Cependant, nous vous conseillons de ne pas trop tarder puisque en général, ce type d'offre a tendance à expirer assez rapidement.

Pour rappel ou à titre d'information, le PlayStation Plus s'adresse aux possesseur de console de jeu PlayStation 4 et PlayStation 5. Les abonnés au service profitent de nombreux avantages tels que le multijoueur en ligne, des réductions exclusives, un espace de stockage de 100 Go sur le Cloud ou encore les jeux du mois. Dans le cadre de ce bon plan Black Friday, il revient à seulement 3,33 € par mois au lieu de 4,99 € habituellement.

