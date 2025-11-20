Black Friday : les prix des enceintes connectées Echo Dot, Pop et Show d’Amazon plongent !

C'est parti pour le Black Friday sur Amazon. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, les enceintes connectées Echo font partie des premiers articles à voir leur prix chuter considérablement lors de cette grande messe des bons plans. On fait le point sur toutes les offres à saisir.

Le Black Friday se tient désormais sur plusieurs jours, voire sur l'ensemble du mois de novembre. Amazon lance officiellement sa campagne de cette année avec une salve de promotions disponibles sur l'ensemble de son site. Bien sûr, si vous guettiez des opportunités pour vous offrir une enceinte connectée à prix réduit, le moment est enfin arrivé.

Les enceintes Amazon Echo, Echo Dot ou encore Show font toutes l'objet de réductions considérables. En ce moment, vous pouvez profiter d'une remise allant jusqu'à 50% sur l'ensemble de la sélection.

Voir toutes les offres Amazon Echo

Black Friday : les enceintes Amazon Echo sont à prix cassé

Les enceintes Amazon Echo ont évolué ces dernières années. Plus que des accessoires qui répondent à vos questions ou qui permettent de contrôler votre maison connectée, elles offrent une qualité de son décente pour le plaisir des audiophiles. Et pour plus d'interactivité, et notamment au travers d'un écran, les appareils Echo Show vont on peu plus loin que les enceintes vocales.

Pour le Black Friday, l'enceinte Echo la plus abordable est le modèle Pop dont le prix passe sous la barre des 25 €. Grâce à une réduction de 55%, elle s'affiche ainsi à 24,99 € au lieu de 54,99 €. Un peu plus puissante, l'Echo Pop ne vous coûtera que 5 € de plus. Elle est en effet à 29,99 € au de 64,99 €.

D'un format similaire à celui du modèle Pop, l'Echo Spot est un réveil connecté avec un son de qualité. Idéale pour vous réveiller tout en douceur ou pour vous relaxer. Elle intègre par ailleurs toutes les fonctionnalités des autres modèles, en plus d'afficher l'heure, la météo, ou encore le titre des chansons sur un petit écran. Ce modèle coûte un peu plus cher, mais il est en promotion à 49,99 € au lieu de 94,99 €.

Enfin, Amazon propose également la toute nouvelle Echo Dot Max en promotion. Lancée tout récemment, elle est à 99 € au lieu de 109 €. La réduction n'est pas très généreuse, mais elle est bonne à prendre pour ce produit sorti nouvellement. Cette enceinte est plus puissante que la Dot classique, grâce à son tweeter intégré, qui s'ajoute au caisson de basse de 63 mm.