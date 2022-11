Black Friday Cdiscount : bon prix sur ce pack Apple iPhone 14 + AirPods 2

Un pack Apple est à l'honneur sur le site Cdiscount, à l'occasion du Black Friday. Le célèbre site e-commerce français propose en effet un bundle contenant l'iPhone 14 et les écouteurs AirPods 2 à moins de 1000 euros.

Cdiscount a sorti la grosse artillerie pour le top départ du Black Friday qui dure une dizaine de jours. En effet, le site e-commerce français se démarque en proposant un pack Apple à un bon prix.

Actuellement, l'iPhone 14 proposé dans un coloris bleu et les écouteurs AirPods 2 sont vendus sous forme de pack au tarif de 999 euros au lieu de 1159,99 euros. La réduction de 160 euros se fait automatiquement par le site Cdiscount. Pour information, la livraison du pack est gratuite en point relais. Et si vous préférez l'iPhone 14 seul, le dernier téléphone d'Apple est à 879 euros chez Sosh.

Dévoilé durant la keynote de rentrée 2022 d'Apple, l'iPhone 14 possède un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Côté performance, l’appareil est doté du processeur Apple A15 Bionic et une mémoire vive de 6 Go. Pour la photo, l’iPhone 14 embarque un capteur grand angle 12 MP, un ultra grand angle 12 MP et un module selfie 12 MP avec autofocus.