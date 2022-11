Black Friday iPhone 14 : le téléphone Apple est à un prix jamais vu pour les clients Sosh

La boutique en ligne Sosh effectue son Black Friday avant l'heure pour ses clients bénéficiaires d'un forfait mobile ou d'un abonnement Internet. À cette occasion, l'opérateur permet à ses membres de profiter d'une réduction totale de 140 euros sur l'achat de l'iPhone 14.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le MacBook Air 2020 avec la puce M1, voici un bon plan sur un autre produit signé Apple à l'occasion du Black Friday 2022. Et pas n'importe quel produit de la marque à la pomme !

En effet, jusqu'au mercredi 30 novembre 2022 inclus, l'Apple iPhone 14 est proposé dans sa version 128 Go pour les clients Sosh (titulaires d'une offre mobile ou d'un abonnement Internet) au prix de 879 euros au lieu 1019 euros.

Pour information, la réduction de 140 euros s'effectue en deux étapes : une première remise immédiate de 40 euros de la part de l'opérateur et une autre remise de 100 euros par l'intermédiaire d'un bonus de reprise à valoir sur un ancien appareil via le mode Click & Collect. Aussi, la promotion est valable sur les coloris noir et bleu du produit.

L’iPhone 14 dispose d’un écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. La dalle bénéficie en outre de la compatibilité Dolby Vision, HDR et HLG. Niveau performance, l’iPhone 14 est équipé du processeur Apple A15 Bionic avec une mémoire vive de 6 Go. Le modem intégré permet d'avoir le WiFi 6E. Côté photo, l’iPhone 14 se dote d’un capteur grand angle 12 MP, d'un ultra grand angle 12 MP et d'un module selfie 12 MP avec autofocus. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article associé au test de l'iPhone 14.