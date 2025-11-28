Black Friday Nintendo Switch 2 : ce super pack est à prix cassé pack, mais il va falloir faire vite !

Vous attendez une belle offre pour vous offrir la récente Nintendo Switch 2 ? Alors que la console avec Mario Kart World est normalement vendue à 499,99€, vous pouvez facilement la trouver à 459,99 € seulement. Cdiscount va encore plus loin durant le Black Friday puisqu’à ce prix, vous avez en plus le pack de démarrage Onlan. On vous détaille toutes les offres du Black Friday Nintendo Switch 2 ici !

Nintendo Switch 2 à prix sacrifié : voici notre sélection des meilleures offres du Black Friday

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) à 454,90 € au lieu de 499,99€

à 454,90 € au lieu de 499,99€ Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Caméra Plante Piranha offerte à 454,90 €

à 454,90 € Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Sacoche de transport offerte à 454,90 €

à 454,90 € Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + pack de démarrage Onlan à 459,90 €

à 459,90 € Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + Légendes Pokémon: Z-A à 579,99 €

La nouvelle Nintendo Switch vous fait de l’oeil ? Le pack avec Mario Kart World est habituellement en vente à 499,99 €. Mais durant le Black Friday, de nombreux sites de e-commerce le proposent à 459,99 € seulement. Cdiscount va plus loin en proposant des packs plus intéressants, comme celui avec la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + le pack de démarrage Onlan à 459,90 € seulement. Vous pouvez aussi profiter d’autres offres tout aussi intéressantes comme le pack avec la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World (Code) + la caméra Plante Piranha offerte à 454,90 € ou avec la sacoche de transport offerte pour le même prix.

La Nintendo Switch 2 passe à prix cassé pour le Black Friday, vite !

Avec sa nouvelle console, la firme japonaise reprend ce qui a fait le succès de la Switch première du nom tout en apportant des améliorations majeures, à commencer par son écran qui passe à 8 pouces contre 6,2 pouces sur la précédente génération. Le système de fixation des Joy-Con a également été modifié pour se fixer magnétiquement à l’écran, ce qui vous offre une utilisation plus ergonomique.

Sous le capot, on retrouve une puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere. Vous profitez ainsi d’un gain de puissance significatif. Cette évolution marque l’arrivée du ray tracing et garantit une fluidité optimale même sur les titres les plus exigeants.

Par ailleurs, alors que la première Switch avait une résolution Full HD, la console profite dorénavant d’images 4K 60fps sur la TV et Full HD 1080p au lieu de HD 720p en mode portable. La technologie DLSS permet de mettre à l’échelle les images de 1080p en 4K sans perte de qualité visuelle. Pour aller plus loin, vous pouvez lire notre test complet de la Nintendo Switch 2 ici.