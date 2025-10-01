Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est à un prix très avantageux grâce à cette offre

Proposée sous forme de pack, la Nintendo Switch 2 fait l'objet d'une offre promotionnelle chez Rakuten. Grâce au vendeur français Carrefour, le site e-commerce vous permet de réaliser une petite économie non négligeable sur l'achat de la dernière console accompagnée du jeu Mario Kart World.

Tous les premiers mercredis de chaque mois, le site Rakuten propose son MegaPeak. L'opération commerciale, réservée aux membres du Club R, permet d'avoir un cashback boosté sur tous les produits neufs et d'occasion vendus sur le site e-commerce. Pour information, le cashback évolue progressivement en fonction des statuts du client, à savoir : Regular, Silver, Gold et Platinum.

En cette journée du 1er octobre uniquement, Rakuten vous donne la possibilité de récupérer 35 euros de cashback (minimum) pour l'achat du pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, depuis la boutique officielle Carrefour.

Si on prend en compte le bonus tarifaire, le pack en question revient à 464,99 euros au lieu de 499,99 euros. Ces 35 euros de cashback pourront être utilisés au cours d'une prochaine commande passée sur Rakuten ou être convertis en carte cadeau.

Rappel des caractéristiques de la console Nintendo Switch 2

Lancée officiellement par Nintendo en juin 2025, la Switch 2 embarque un écran tactile de 8 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels. La deuxième version de la console Nintendo dispose également d'un processeur conçu par Nvidia, d'un espace de stockage de 256 Go extensible jusqu'à 2 To (via une carte microSD Express), de haut-parleurs stéréo, de divers capteurs et d'un microphone intégré.

Concernant sa connectivité, la Nintendo Switch 2 est dotée de la technologie sans fil Bluetooth, du WiFi 6, d'un port Ethernet, d'une prise Jack 3.5 mm et de deux ports USB-C. Quant à l'autonomie, la Switch 2 est utilisable pendant une durée comprise entre 2 et 6 heures et demie, après un temps de charge estimé à 3 heures.

Enfin,, il faut savoir que la console Nintendo Switch 2 prend en charge le HDR, la FRV et des fréquences d'images allant jusqu'à 120 images par seconde sur les téléviseurs compatibles. Pour plus d'informations et de détails, n'hésitez pas à consulter notre article consacré au test de la Nintendo Switch 2.