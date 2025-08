La Switch 2 de Nintendo avec Mario Kart World revient à un très bon prix grâce à cette offre

La dernière console Nintendo fait l'objet d'une offre intéressante sur Rakuten. Durant quelques heures, la Switch 2 avec le jeu Mario Kart World peut revenir à moins de 465 euros si vous la commandez sur la boutique officielle Darty.

Si vous faites des achats réguliers sur Rakuten, vous savez certainement que le site marchand propose son traditionnel MegaPeak tous les premiers mercredis de chaque mois. Réservée aux membres du ClubR, l'opération commerciale vous permet d'obtenir un cashback boosté sur tous les produits neufs et d'occasion disponibles sur le site e-commerce.

En cette journée du mercredi 6 août, le site Rakuten vous donne la possibilité de récupérer 35 euros de cashback pour l'achat de la console Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World depuis le vendeur français Darty.

En prenant en compte le bonus tarifaire, le pack revient à 464,99 euros au lieu de 499,99 euros, ce qui correspond au meilleur prix du moment. Pour information, les 35 euros de cashback pourront être utilisés lors d'une prochaine commande passée sur Rakuten ou convertis en carte cadeau.

La console Nintendo Switch 2 et ses points forts

Sortie en juin 2025, la Switch 2 possède un écran tactile de 8 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels. La console de Nintendo embarque aussi un processeur conçu par Nvidia, un espace de stockage de 256 Go extensible jusqu'à 2 To (grâce à une carte microSD Express), des haut-parleurs stéréo, plusieurs capteurs et un microphone intégré.

À propos de sa connectivité, la Nintendo Switch 2 est équipée du WiFi 6, de la technologie sans fil Bluetooth, d'un port Ethernet, de deux ports USB-C et d'une prise Jack 3.5 mm. Quant à son autonomie, la Switch 2 peut être utilisée entre 2 et 6 heures et demie, après un temps de charge estimé à 3 heures.

Pour terminer, il faut savoir que la console Nintendo prend en charge le HDR, la FRV et des fréquences d'images allant jusqu'à 120 images par seconde sur les téléviseurs compatibles. Plus d'informations sur notre article dédié au test de la Nintendo Switch 2.