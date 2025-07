Nintendo Switch 2 : le prix du pack console + Mario Kart World est en baisse pendant quelques heures, vite !

La Nintendo Switch 2 proposée sous forme de pack est en promotion chez Rakuten. Grâce à la boutique officielle française Carrefour, le site e-commerce vous permet de faire une économie non négligeable sur l'achat de la console accompagnée du jeu Mario Kart World.

En cette journée du mercredi 16 juillet 2025, il ne vous reste que quelques heures pour profiter d'une baisse de prix sur un pack Switch 2. Affichée en temps normal à 499,99 euros sur le site Rakuten, la console Nintendo fournie avec le jeu vidéo Mario Kart World est à 495,99 euros via le vendeur Carrefour. Pour information, le prix réduit est obtenu grâce au code RAKUTEN5 qui doit être saisi manuellement lors de l'étape du panier.

Le coupon en question est utilisable en une seule fois et est valable dans la limite des 2080 codes mis à disposition par Rakuten. De plus, l'achat du pack Nintendo permet aux membres du ClubR Rakuten d'obtenir 2 995 Rakuten Points, soit la somme de 29,95 euros qui pourra être déduite au cours d'une prochaine commande réalisée sur la plateforme commerciale. En prenant en compte ce bonus tarifaire, le bundle Switch 2 + Mario Kart World revient alors à 465,04 euros.

Quelles sont les principales caractéristiques de la Switch 2 de Nintendo ?

Livrée avec une paire de Joy-Con 2 et un support, la Switch 2 est dotée d'un écran tactile de 8 pouces ayant une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels. On peut aussi trouver un processeur conçu par Nvidia, un espace de stockage de 256 Go extensible jusqu'à 2 To (via une carte microSD Express), des haut-parleurs stéréo, divers capteurs ou bien encore un microphone intégré.

Concernant la connectivité de la console, le WiFi 6, la technologie sans fil Bluetooth, un port Ethernet, deux ports USB-C et une prise Jack 3.5 mm sont de la partie. Du côté de l'autonomie, la Switch 2 affiche une durée d'utilisation comprise entre 2 et 6 heures et demie, après un temps de charge complet de 3 heures. Enfin, la console Nintendo prend en charge le HDR, la FRV et des fréquences d'images allant jusqu'à 120 images par seconde sur les téléviseurs compatibles. Plus de détails en consultant notre test de la Nintendo Switch 2.