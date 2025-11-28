Black Friday MacBook Air M4 : en cumulant ces deux offres, il passe à prix canon !

Le top départ du Black Friday est lancé et durant une courte période, vous pouvez faire le plein de bonnes affaires. Vous cherchez un ordinateur compact mais puissant et les modèles de la marque à la pomme vous font de l’oeil ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le récent MacBook Air M4 passe à seulement 874 € en ajoutant le code 25DES249 à la promotion déjà en cours. C’est une affaire !

Sorti cette année, le MacBook Air de 13 pouces muni de la puissante puce M4 n’échappe pas aux chutes de prix du Black Friday. Alors qu’il était affiché à 1199 € il y a quelques mois dans sa version avec 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go, son prix a peu à peu baisser pour arriver à 1099 € sur Cdiscount. Durant le Black Friday, vous pouvez l’avoir encore moins cher puisqu’il passe à 899 € et, cerise sur le gâteau, avec le code 25DES249, il chute à 874 € seulement !

À ce prix-là, les stocks risquent de fondre rapidement, surtout pour un ordinateur portable Apple aussi récent et puissant. C’est le bon moment pour craquer alors n’attendez pas pour en profiter.

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air M4 de 13 pouces ?

Ce nouveau MacBook Air de 13 pouces est sorti en mars 2025. Il garde le design épuré qui a fait la signature d’Apple mais embarque sous le capot de vraies révolutions. Il est équipé d’une puissante puce M4 qui offre une fluidité sans faille, même pour les tâches les plus gourmandes. Avec son Neural Engine plus rapide, ce modèle exploite pleinement les fonctions Apple Intelligence pour vous épauler dans toutes vos activités. Les utilisateurs créatifs y trouveront un véritable atout.

Côté dalle, le MacBook Air M4 ne déçoit pas. Il est doté d’un bel écran Liquid Retina de 13,6 pouces qui profite d’une résolution de 2 560 x 1 664 pixels. Il est également capable de prendre en charge un milliard de couleurs, ce qui vous permet d’avoir des images particulièrement contrastées et détaillées.

Enfin, les MacBook Air sont connus pour leur excellente autonomie et le MacBook Air M4 ne fait pas exception. Il vous offre jusqu’à 18 heures d’utilisation continue. C’est parfait pour travailler ou étudier toute la journée sans vous soucier d’avoir une prise à proximité pour recharger la batterie. Ce modèle est d’ailleurs fait pour être facilement transporté puisqu’il ne pèse que 1,24 kg.

