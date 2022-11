Black Friday : l’excellent clavier gaming Logitech G915 TKL passe à 119,99€ chez Amazon

Les belles offres continuent sur Amazon pendant le Black Friday. Cette fois-ci, ce sont les gamers PC qui vont être ravis puisqu’ils vont pouvoir s’offrir un des meilleurs claviers Gaming mécaniques à moindre prix ! En ce moment, le Logitech G915 TKL est à seulement 119,99€ alors qu'il est toujours en vente à 249 euros sur le site de la marque.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Amazon propose un nouveau deal consacré cette fois-ci à l'univers de l'informatique et au monde du jeu vidéo. Le clavier gaming Logitech G915 TKL est ainsi proposé à un très bon prix. Normalement en vente à 249 euros sur le site officiel de Logitech, il est généralement disponible sur les sites de e-commerce aux alentours de 190 euros. Avec l’offre Amazon, le clavier, dans son coloris noir, passe à seulement 119,99 euros, soit moitié moins cher que son prix de vente conseillé. En plus, le clavier étant vendu et expédié par Amazon, vous bénéficiez de la livraison gratuite du produit à domicile.

Dans notre test du Logitech G915, nous avions salué les excellentes qualités de ce clavier Gaming haut de gamme. La version TKL du G915 est ni plus ni moins le même clavier mais dans sa forme compact. Le G915 « standard » fait 47,5 cm de large alors que le G915 TKL fait seulement 36,8 cm. Le Logitech G915 TKL est donc plus facile à transporter mais il y perd en revanche le clavier numérique. En effet, TKL est l’abréviation de Tenkeyless qui signifie sans pavé numérique.

Compatible avec les systèmes Windows, macOS X, Chrome OS, Android et iOS, le Logitech G915 TKL est un clavier gamer qui embarque la technologie Lightspeed pour une connexion sans fil haute vitesse avec l’ajout d’un dongle fourni qui permet une latence de seulement 1ms. Le clavier peut également se connecter simplement en Bluetooth 5.0 ou même en filaire grâce à un câble micro USB vers USB 3.0 Type A.

Le clavier bénéficie de touches mécaniques ultra-fines à switches GL Tactile pour gagner en discrétion avec un bruit d’utilisation réduit. Le Logitech G915 TKL offre aussi un rétro-éclairage RVB Lightsync pour un éclairage touche par touche et des commandes multimédias dédiées. Du côté de l'autonomie, elle est estimée à 40 heures de jeu avec une seule charge. La batterie se recharge en 3 heures.

À lire également :