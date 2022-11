MateBook D15 : le PC portable Huawei est à son meilleur prix pour le Black Friday

Dans le cadre d'une vente flash associée au Black Friday, un PC portable de la marque Huawei bénéficie d'une réduction de plus de 280 euros sur le site du géant de l'e-commerce Amazon. Et il s'agit du MateBook D15 !

Jusqu'au lundi 28 novembre 2022, pour le compte du Black Friday, Amazon vous propose de profiter d'une offre promotionnelle assez intéressante sur l'achat d'un PC portable signé Huawei. En effet, le Huawei MateBook D15 proposé dans son modèle 512 Go est vendu par le célèbre site de commerce en ligne au prix de 499,99 euros au lieu de 781,99 euros ; soit une remise immédiate de 36% de la part d'Amazon.

Pour information, il s'agit d'un produit neuf vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. Sorti en 2021, le MateBook D15 de Huawei associé au deal Amazon est doté d'un écran FullView Display de 15,6 pouce avec un format d'image 16:9 et une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels.

On retrouve également le processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération, la carte graphique Intel Iris Xe, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une batterie de 42 Wh avec charge rapide et le système d'exploitation Windows 11 Home. Pour la connectique et la connectivité, un port USB 3.2 Gen1, deux ports USB 2.0, un port USB-C, un port HDMI, une prise 2-en-1 de 3,5 mm pour casque et microphone, la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1 sont de la partie.