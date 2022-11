Le PC Portable Gamer Lenovo Legion 5 165Hz RTX 3070 à prix irrésistible sur Cdiscount

Alors que le Black Friday a déjà commencé sur de nombreux sites de e-commerce, Cdiscount propose le Lenovo Legion 5 15ACH6H doté de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070, d’un écran 15 pouces FullHD avec un taux de rafraichissement de 165Hz et de 16 Go de RAM à seulement 1074.99 euros avec le code promo 25DES249. Un très bon prix pour ce PC Gamer à la configuration musclée.

Le Black Friday, qui commence plus tôt cette année avec la Black Week et se prolonge jusqu’au Cyber Monday, est l’occasion de faire le plein de bons plans. En parallèle, Cdiscount affiche des offres tout aussi intéressantes. Le PC Portable Gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H est ainsi proposé à 1099€99 avec une configuration au top. En utilisant le code promo 25DES249, vous pouvez l’acheter à 1074.99 euros. Un prix canon pour ce PC portable Gamer à la fiche technique impressionnante.

Bon plan sur le PC Portable Gamer Lenovo Legion 5 chez Cdiscount

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est un PC portable conçu pour les gamers. Profitez d’une expérience de jeu optimale grâce aux performances de ce PC portable à la configuration boostée.

Ce Lenovo Legion 5 15ACH6H est équipé du processeur 6 coeurs AMD Ryzen 5 5600H cadencé à 3,3 GHz (4,2 GHz en turbo), couplé à 16 Go de RAM et d’une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go. Le contrôle thermique (Legion Coldfront 3.0) a été optimisé pour limiter les pertes de puissance après quelques heures d’utilisation. Son écran large FullHD de 15.6 pouces a un taux de rafraîchissement fulgurant allant jusqu’à 165 Hz. Muni de la technologie Dolby Vision, les couleurs sont incroyables. La technologie audio Nahimic offre un son 3D immersif.

Le clavier TrueStrike rétroéclairé est réactif. Les touches fléchées sont plus grandes pour plus de confort d’utilisation et le pavé tactile monobloc est précis.

Enfin, il est livré avec une capacité de stockage de 512Go en SSD. Cette configuration fait du Lenovo Legion 5 15ACH6H un PC portable gamer rapide, performant au rendu graphique plus réaliste. En utilisant le code promo 25DES249, vous pouvez l’obtenir à seulement 1074.99 euros sur Cdiscount.

