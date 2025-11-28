Black Friday iPhone 17 : nouvelle chute de prix spectaculaire pour la fin du Black Friday, vite !

Sorti il y a quelques semaines seulement, l’iPhone 17 se retrouve déjà à prix cassé pour le Black Friday. Normalement en vente à 969 € dans sa version avec un espace de stockage de 256 Go, le smartphone est affiché à 829,99 € seulement pour le Black Friday sur Rakuten. Attention, l’offre expire bientôt, ne tardez pas !

Le Black Friday est enfin là et comme chaque année, c'est la meilleure période pour faire le plein de bons plans. Vous cherchez un smartphone haut de gamme et ceux d'Apple vous font de l'oeil ?

L'iPhone 17 a rejoint la familles des smartphones de la marque à la pomme cet automne.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 17 ?

L’iPhone 17 est un smartphone haut de gamme qui ne manque pas d’atouts, à commencer par la nouvelle puce A19 couplée à 8 Go de RAM. C’est donc un modèle puissant, capable de faire tourner les applications les plus exigeantes.

Ce smartphone embarque par ailleurs une grande dalle de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 16. Le verre profite de la protection Ceramic Shield 2 pour plus de résistance aux rayures. Grâce à la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, vous pouvez profiter d’un affichage fluide et économe en énergie. L’autonomie va d’ailleurs jusqu’à 30 heures de lecture vidéo.

Côté photo, l’iPhone 17 n’est pas en reste. Il dispose d’un capteur grand angle de 48 MP capable de faire des photos en ultra grand-angle et d'un téléobjectif x2 de 12 MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 18 MP.