Vous voulez vous offrir le Galaxy S24 Ultra pour le Black Friday ? Si c'est le cas, ne perdez pas une seule seconde et rendez-vous sur le store officiel Samsung pour profiter d'une belle offre sur le modèle 512 Go du smartphone.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La boutique française Samsung vous invite à vous rendre sur son site Web ou son application pour bénéficier d'une double remise sur l'achat du Galaxy S24 Ultra incluant 512 Go d'espace de stockage. Jusqu'au 2 décembre 2024, à l'occasion du Black Friday, le smartphone Samsung fourni avec un stylet est au prix exact de 1044,05 euros au lieu de 1469 euros.

La réduction de près de 425 euros se fait par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 370 euros et du coupon SAMBF5. Le code en question doit être saisi pendant l'étape de la commande, dans la case prévue à cet effet.

Le store Samsung propose une excellente offre sur le Galaxy S24 Ultra (512 Go)

Pour rappel, le Galaxy S24 Ultra possède un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces avec une définition en Quad HD+ de 3120 x 1440 pixels, une mémoire vive de 12 Go de RAM et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. On trouve aussi une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 45W et le système d'exploitation mobile Android 14 associé à une surcouche One UI 6.1.

La partie photo/vidéo est constituée d'un capteur grand angle de 200 MP (f/1,7), d'un capteur ultra grand angle de 12 MP (f/2,2), d'un capteur téléobjectif Zoom optique 3X de 10 MP (f/2,4), d'un capteur Zoom optique 5X de 50 MP (f/2,2) et d'un capteur frontal ultra grand angle de 12 MP (f/2,2).

Quant à la connetivité du Samsung Galaxy S24 Ultra, celle-ci se compose de la 5G LTE, du NFC, du Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi 6E (2.4/5 GHz), d'un lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, de la reconnaissance faciale et de l'USB Type C. Pour plus d'informations grâce à notre article dédié au test du Samsung Galaxy S24 Ultra.