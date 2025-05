Le Honor 400 Lite est officiel : moins cher et mieux équipé, que demander de plus ?

Un an après le Honor 200 Lite, voici son remplaçant : le Honor 400 Lite. Habillé d’une coque dont le design n’est pas sans rappeler un certain modèle de Huawei, ce modèle profite d’une fiche technique améliorée dans de nombreux domaines : photographie, prise en main, processeur, batterie, écran, etc. Et tout cela sans sacrifier le prix, puisqu’il est moins cher que son prédécesseur. Présentations.

Il y a un an, Honor présentait le premier modèle de sa gamme « 200 ». Il s’agissait du Honor 200 Lite. Ce smartphone s’adressait alors aux fans de réseaux sociaux et de selfies. La fiche technique était plutôt complète, mais elle manquait certainement d’un peu de modernité. Lecteur d’empreinte sur la tranche. Dimensity de la série 6. Écran 90 Hz. Charge « modestement » rapide. Face à une concurrence très agressive sur le segment, le Honor 200 Lite méritait d’être un peu plus ambitieux. Le tout pour 329 euros.

Lire aussi – Vous avez un smartphone Samsung ? Voici quand la mise à jour One UI 7.0 sera disponible sur votre mobile

Un an plus tard, Honor le remplace en prenant certainement conscience que la proposition de 2024 ne répondait pas à toutes les attentes. Le Honor 400 Lite reprend donc le flambeau avec comme leitmotiv : en offrir toujours plus pour un budget toujours plus serré. Le but étant, bien évidemment, d’aller chercher les marques qui excellent sous la barre des 300 euros, notamment Xiaomi dont les Redmi Note sont des références du rapport qualité-prix.

Le Honor 400 Lite est moins cher, mais mieux équipé

Premier objectif : le prix. Le Honor 400 Lite est vendu 299 euros. C’est-à-dire 30 euros de moins que son prédécesseur. Un effort tarifaire qui ne laisse pas présager l’ensemble des améliorations sur la fiche technique. Il y en a presque partout : SoC, batterie, charge, écran, photo, biométrie ou encore design. Voici les principaux éléments à connaitre sur cette fiche technique :

Écran 6,7 pouces AMOLED Full HD+ 120 Hz

AMOLED Full HD+ 120 Hz Processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra

8 Go de RAM et 256 Go de stockage

Batterie 5230 mAh compatible charge rapide 35 watts

compatible charge rapide 35 watts Capteur photo principal 108 mégapixels , objectif ouvrant à f/1.75

, objectif ouvrant à f/1.75 Capteur selfie 16 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.45 et flash frontal

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Android 15 avec Magic OS 9.0

avec Magic OS 9.0 5 ans de mise à jour d’Android et de sécurité

Certification IP54

À cette liste s’ajoutent des nouveautés liées au design. Le matériau de la coque a été travaillé pour offrir une finition mate, insensible aux traces de doigt, tout en étant doux au toucher. Sur les tranches, Honor ajoute un bouton matériel similaire à Camera Control sur l'iPhone 16 Plus d'Apple par exemple. Ce bouton est tactile. Il permet d’ouvrir l’application photo, de prendre un cliché et de contrôler le zoom. Mais il peut également appeler l’assistant IA. En parlant d’IA, le Honor 400 Lite profite de Gemini, la gomme magique, Entourer pour chercher, Magic Portal, Magic Capsule et toutes les fonctions usuelles. Honor ne néglige pas non plus l’aspect logiciel.

Le Honor 400 Lite est donc, sur le papier, un excellent candidat au titre de meilleur rapport qualité-prix sous la barre des 300 euros pour ce début 2025. Le smartphone est disponible officiellement à partir d’aujourd’hui. Il arrivera progressivement chez votre enseigne préférée, si ce n’est pas déjà le cas. Bien sûr, une offre de lancement est prévue, pour baisser encore un peu plus le prix de vente du téléphone. Et vous pouvez d’ores et déjà retrouver le test complet du Honor 400 Lite dans nos colonnes.