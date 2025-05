Les États-Unis veulent créer une horloge pour la Lune, et l’idée est loin d’être aussi étrange qu’elle en a l’air

Le retour sur la Lune devient une priorité pour les grandes agences spatiales. Pour mieux s’y préparer, un projet de loi propose une mesure étonnante. Il s’agit de créer un système horaire dédié à notre satellite naturel.

Alors que la mission Artemis 2 prend forme, les préparatifs pour le retour de l’humanité près de la Lune s’intensifient. La NASA vient de finaliser l’assemblage du cœur de la fusée SLS, haute de 98 mètres, qui propulsera la capsule Orion vers l’orbite lunaire. Ce vaisseau, livré début mai par Lockheed Martin, transportera quatre astronautes lors du premier vol habité au-delà de l’orbite terrestre depuis 1972. Cette étape majeure du programme Artemis ouvre la voie à une présence humaine durable sur le sol extraterrestre. Mais pour coordonner ces missions, un outil fondamental manque encore : une horloge adaptée à cet environnement unique.

Un nouveau projet de loi vient d’être adopté en commission par la Chambre des représentants aux États-Unis. Il demande à la NASA de créer un système de mesure du temps spécialement conçu pour la Lune. Le texte, appelé Celestial Time Standardization Act, prévoit de mettre en place un “temps lunaire coordonné” (LTC), adapté aux futures missions et aux communications entre la Terre et notre satellite naturel.

Le futur temps lunaire devra être précis, autonome et compatible avec notre heure terrestre

L’idée est d’élaborer une horloge lunaire capable de fonctionner indépendamment des signaux terrestres. Elle devra être traduisible en heure universelle (UTC) et suffisamment précise pour la navigation spatiale. Elle devra aussi rester active même si les communications avec la Terre sont interrompues. Enfin, ce système pourrait servir de base pour d’autres planètes, comme Mars. La différence de gravité et de masse fait que le temps passe légèrement plus vite sur la Lune, à raison de 58,7 microsecondes par jour. Ce décalage minime peut pourtant fausser les calculs sur de longues périodes.

Ce projet bénéficie d’un soutien politique large, ce qui est rare dans le contexte actuel. La création d’un temps lunaire standard serait une étape essentielle pour les futures bases habitées. Elle permettrait de mieux coordonner les opérations sur place, de gérer les atterrissages, les horaires d’activité ou encore la maintenance. Le vote en commission a été unanime, ce qui donne bon espoir pour l’adoption complète de la loi. Si elle est validée, la NASA devra travailler avec des agences internationales et des experts pour la mettre en œuvre.