Black Friday écouteurs et casques sans fil : les meilleures offres sur les AirPods, Sony, Bose et plus encore !

Novembre est le mois préféré des amateurs de bons plans. Avec le Black Friday qui approche, de nombreux produits sont d’ores et déjà disponibles à prix cassé. Et le rayon audio n’y échappe pas ! Vous cherchez un nouveau casque, des écouteurs ou une enceinte Bluetooth à prix cassé ? Voici les plus belles réductions du Black Friday.

Les meilleures promotions sur les écouteurs, les casques et les enceintes durant le Black Friday

Le Black Friday approche et, comme chaque année, les sites de e-commerce prennent de l’avance en proposant dès à présent de nombreuses promotions. Si vous souhaitez acheter un nouveau casque sans vous ruiner, vous offrir d’excellents écouteurs à prix réduit ou une enceinte Bluetooth aux caractéristiques avancées mais pas trop chère, ce récapitulatif des meilleures offres du Black Friday sur les produits audio est fait pour vous !

Attention, si une offre vous fait de l’oeil, n’attendez pas car elles expirent vite. Profitez-en pour vous équiper à petit prix juste avant les fêtes de fin d’année.

Les Apple AirPods 4 sont à petit prix pour le Black Friday !

Vous cherchez de bons écouteurs mais pas trop chers ? Durant le mois du Black Friday, Amazon propose les Apple AirPods 4 à prix cassé. Normalement en vente à 149 €, vous pouvez vous les offrir pour seulement 119 €. C’est un excellent prix pour ce modèle récent !

Les AirPods 4 reprennent la tige courte emblématique des modèles précédents, mais avec un design retravaillé pour un maintien optimal et un confort durable. À l’intérieur, la puce H2 assure une gestion sonore et énergétique de haut niveau.

Ces écouteurs sans fil vous permettent d’avoir un son net, équilibré et avec des basses profondes. Grâce à la fonction d’audio spatial avec suivi des mouvements de tête, l’immersion est optimale lorsque vous regardes un film ou écoutez votre playlist préférée.

Comme ils sont certifiés IP54, les AirPods 4 résistent à la poussière, la pluie et à la transpiration. Vous pouvez donc les utiliser pour vos activités sportives à l’extérieur. Le boîtier de charge adopte par ailleurs le port USB-C, ce qui simplifie la recharge. Enfin, côté autonomie, les AirPods 4 ne déçoivent pas. Vous pouvez profiter de 5 heures d’écoute par charge, et jusqu’à 30 heures avec l’étui. Cela est suffisant pour tenir une journée complète.

L’excellent casque sans fil Sony WH-1000XM5 est 150 € moins cher pour le Black Friday

Habituellement en vente à 419 €, le Sony WH-1000XM5 est actuellement affiché à 269 € seulement sur la version allemande d’Amazon Allemagne. Cela représente une belle chute de prix de 150 €. Il s’agit ici du modèle avec un étui rigide, plus haut de gamme que celle vendue avec une simple pochette souple.

Grâce à ses caractéristique avancées, le Sony WH-1000XM5 est une référence dans la catégorie des casques audio premium. À la fois léger, confortable et élégant, il arbore un design épuré et des oreillettes moelleuses qui garantissent un confort optimal, même après plusieurs heures d’écoute.

Ce modèle embarque par ailleurs deux processeurs, à savoir le HD QN1 et la puce V1, pour une réduction de bruit active ultra efficace. Vous pouvez d’ailleurs ajuster le filtrage sonore en choisissant un niveau parmi les 20 disponibles. Vous avez ainsi la possibilité de choisir une immersion totale ou au contraire rester attentif à votre environnement.

De plus, grâce à la détection de port automatique, la lecture s’arrête dès que vous retirez le casque et reprend instantanément quand vous le remettez. Enfin, le Sony WH-1000XM5 profite d’une autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 40 heures sans. Avec la charge rapide USB-C, vous récupérez 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de recharge.

La puissante enceinte Bluetooth JBL Charge Essential 2 passe à prix cassé pour le Black Friday

À l’occasion du Black Friday, Boulanger propose la JBL Charge Essential 2 à seulement 99 € alors que son prix de vente conseillé est de 159,99 €. C’est une bel chute de prix qui vous permet de vous équiper d’un modèle performant à moins de 100 €.

La JBL Charge Essential 2 est équipée d’un haut-parleur en forme de circuit automobile qui est capable de délivrer un son riche, clair et profond. Sa puissance de sortie de 30 W suffit largement pour animer vos soirées, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

La batterie assure par ailleurs une autonomie qui peut aller jusqu’à 20 heures d’écoute, de quoi profiter de vos playlists du matin jusqu’à la nuit sans interruption. Pensée pour l’aventure, cette enceinte certifiée IPX7 résiste à l’eau et aux éclaboussures. Vous pouvez donc l’utiliser au bord d’une piscine, sur la plage ou en terrasse, elle ne craint pas les projections. Son poids de 930 g la rend en plus facile à transporter dans un sac ou à la main.

Enfin, comme son nom l’indique, la JBL Charge Essential 2 fait aussi office de powerbank sur laquelle vous pouvez brancher vos appareils en déplacement.