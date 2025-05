Pour les 20 ans de l’iPhone, Apple pourrait frapper fort avec une édition révolutionnaire

Apple pourrait frapper un grand coup en 2027 à l'occasion des 20 ans de l’iPhone. Bloomberg indique en effet que la firme de Cupertino planche sur un modèle révolutionnaire. Un produit qui engendrerait une nouvelle direction, comme l’avait fait l’iPhone X en 2017.

En 2027, cela fera vingt ans qu’Apple a révolutionné nos usages avec l’iPhone. Il est logique de penser que pour fêter cet anniversaire, la marque frappera un grand coup avec un produit révolutionnaire. Déjà en 2017, pour les dix ans, la firme de Cupertino avait marqué les esprits avec l’iPhone X, qui avait complètement chamboulé le design de la gamme avec son écran bord à bord et son encoche.

Pour 2027, l’idée serait de refaire le même coup. Les spéculations débutent déjà.

Apple prévoit un iPhone 2027 qui change drastiquement de design

C’est Mark Gurman de Bloomberg, souvent bien informé, qui évoque la chose dans sa newsletter Power On. Le journaliste indique qu’Apple chamboulerait son design avec un châssis tout en verre, laissant ainsi de côté l’aluminium et le titane de la série des iPhone 16. Plus encore, l’iPhone 2027 pourrait se doter d’un écran à bords incurvés et surtout sans fioritures, une première sur les produits Apple.

Cette affirmation apporte du poids à celle évoquée par The Information il y a quelques jours. Le site indiquait en effet qu’Apple pourrait purement et simplement supprimer Dynamic Island au profit d’une caméra frontale sous l’écran, comme le fait déjà la concurrence. L’intérêt serait d’offrir un affichage totale, sans pilule, encoche ni poinçon. 2027 pourrait aussi signer, toujours selon Gurman, l’arrivée des premiers produits pliables chez Apple (smartphone ou tablette), des lunettes connectées similaires aux Meta Ray-Ban, mais aussi d’un robot de table domestique avec une IA intégrée.

Quoiqu’il en soit, 2027 sera une année importante pour Apple. Impossible pour la firme de Cupertino de ne pas marquer le coup avec une ou plusieurs annonces. Nous avons tout de même le temps de voir venir. La prochaine échéance devrait être septembre avec les iPhone 17. Parmi eux, un modèle Air, très fin est attendu. Il ne ferait que 5,6 mm et viendrait marcher sur les platebandes du Galaxy S25 Edge annoncé plus tôt cette année.