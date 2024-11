Black Friday smartphone : les meilleures offres sur les Samsung, iPhone et Xiaomi…

Le moment est enfin venu d'acheter un nouveau smartphone ou une tablette si vous attendiez les offres du Black Friday pour sauter le pas. Samsung Galaxy, iPhone, Xiaomi / Redmi ou encore Poco, vous n'aurez que l'embarras du choix.

La phase décisive du Black Friday 2024 est enfin lancée et se poursuivra tout le long de ce week-end, et ce, jusqu'au lundi 2 décembre 2024 avec le Cyber Monday. Plus que quelques jours donc pour profiter des meilleurs bons plans de l'année.

Si vous avez prévu d'acheter un nouveau smartphone ou une tablette, vous êtes arrivé au bon endroit. Vous trouverez ici les meilleurs bons plans du web sur ces deux catégories de produits. Que vous recherchiez un iPhone, un smartphone Samsung Galaxy ou encore un Xiaomi (Redmi et Poco y compris), voici les incontournables du moment.

Smartphones Samsung : les meilleures offres du Black Friday

Les iPhone

Smartphones Xiaomi

Pixel, OnePlus, CMF (Nothing)

Black Friday tablettes : les meilleurs bons plans

iPhone 16 Pro Max dès 1 269 € au lieu de 1 479 €

L'iPhone 16 Pro Max est à son meilleur prix du Black Friday chez Rakuten. Alors que le smartphone Apple a été lancé il y a quelques semaines au tarif plein de 1479 €, vous pouvez le retrouver au meilleur prix en ce moment à 1269 € chez Rakuten. C'est plus de 200 € de réduction sur le meilleur iPhone d'Apple. L'offre porte sur un produit neuf, avec une garantie de 24 mois.

Redmi Note 13 Pro 5G à 213 € au lieu de 399 €

Au lieu de 399 € à son lancement cette année, le Redmi Note 13 Pro 5G est sous la barre des 215 € pendant le Black Friday. Pour ce tarif là, c'est une offre à ne pas rater si vous recherchez un smartphone équilibré sur tous les plans. Il est quasiment deux fois moins cher dans le cadre du Black Friday. Cette offre porte sur la version 256 Go du smartphone, ce qui représente un espace de stockage confortable.

Galaxy S24 Ultra à 999 € au lieu de 1469 €

Le Galaxy S24 Ultra est le smartphone le plus abouti de Samsung en 2024. Son prix est en chute d'environ 500 € pendant le Black Friday chez Fnac Darty. Vous pouvez en effet l'avoir à 999 € seulement au lieu de 1469 €. Pour moins de 1000 €, c'est une excellente affaire au vu du positionnement de ce smartphone. Il est l'un des plus puissants, l'un des meilleurs en photo et dispose en plus d'un stylet S Pen pour ceux qui apprécient cet accessoire.

iPhone 15 Pro Max à 1149 € au lieu de 1479 €

L'iPhone le plus avancé de l'année dernière reste un modèle très populaire en 2024. Et pour cause, il n'a pas vraiment grand-chose à envier à son successeur. Et il coûte aujourd'hui moins cher, en particulier dans le cadre du Black Friday où vous pouvez l'acheter à seulement 1149 € au lieu de 1479 € à son lancement. Un deal à ne pas rater donc.

Xiaomi 14 512 Go à 599 € au lieu de 1099 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (Darty)

Le Xiaomi 14 a été lancé en 2024 au prix de 1099 €, un tarif qui reste dans le sillage des meilleurs haut de gamme du marché. Seulement voilà, Xiaomi est une marque appréciée pour son rapport qualité prix et il a fallu attendre le Black Friday pour voir ce smartphone descendre à un prix très intéressant.

En ce moment, le Xiaomi 14 est quasiment à moitié prix sur Fnac et Darty. Vous pouvez en effet l'acheter à seulement 599 € au lieu de 1099 € habituellement, ce qui représente une sacrée remise de 500 €.

Lenovo Tab M11 avec stylet à 159 € au lieu de 219 €

Les tablettes sont aussi en promotion pendant le Black Friday. Et si vous ne disposez que d'un budget limité pour vous en offrir une en cette fin d'année, le Lenovo Tab M11 est l'une des meilleures offres sur ce segment. Elle est à seulement 159 € en ce moment. Cette tablette offre des performances très correctes et est de plus compatible avec un stylet qui vient dans la boîte.

Plus que quelques jours pour profiter des offres du Black Friday

Le compte à rebours est lancé. Le Black Friday est rentré dans sa dernière ligne droite après un mois de novembre rythmé d'offres aussi intéressantes les unes que les autres. Il ne reste désormais plus que quelques jours pour profiter des offres de notre sélection des meilleurs bons plans sur les smartphones et tablettes pendant le Black Friday.

Ces offres resteront en effet disponibles jusqu'à lundi prochain. Le 2 décembre est le dernier jour du Black Friday qui correspond au Cyber Monday. Nous vous recommandons donc de ne pas tarder à saisir les opportunités disponibles en ce moment sur les smartphones Samsung, les iPhone, les Xiaomi ou encore les Google Pixel.