La prochaine mise à jour de Samsung va vous permettre de planquer vos photos grâce à ce nouvel outil secret

Samsung travaille sur une nouvelle fonction pour mieux protéger vos contenus sensibles. Un album privé pourrait bientôt faire son apparition dans l’application Galerie. Une solution plus simple que le Dossier sécurisé serait en test.

Le déploiement de One UI 7 a démarré tardivement en avril 2025, et il se poursuit encore sur plus de 50 modèles Galaxy jusqu’à la fin juillet. Cette version, basée sur Android 15, apporte plusieurs nouveautés pratiques, mais Samsung pense déjà à la suite. En coulisses, la marque teste One UI 8, une mise à jour qui pourrait introduire de nouvelles fonctions centrées sur la confidentialité. Parmi elles, un “album privé” dans l’application Galerie serait en développement. Une alternative plus légère au Dossier sécurisé, pour cacher rapidement ses photos sensibles sans passer par une configuration lourde.

D’après une fuite repérée dans la version bêta de One UI 8, un album privé est en test dans la section “Labs” de l’application Galerie. Il permettrait de masquer des photos et des vidéos sans quitter l’interface principale. L’idée serait d’offrir un espace séparé, facile d’accès, sans mot de passe complexe ni authentification biométrique. Contrairement au Dossier sécurisé, souvent jugé trop lourd pour de simples images, cette option viserait la simplicité.

Un album privé plus simple et plus accessible que le Dossier sécurisé dans One UI 8

Le Dossier sécurisé reste une solution robuste pour verrouiller des fichiers ou des applis sensibles. Il nécessite un mot de passe ou une empreinte digitale, mais son usage peut paraître excessif pour seulement masquer quelques images. L’album privé viserait à combler ce besoin intermédiaire : un outil léger, intégré à la galerie, qui ne demande aucune manipulation avancée. Il s’inscrirait dans une volonté de rendre la confidentialité plus accessible, tout en optimisant son confort d’utilisation.

Samsung n’a pas encore confirmé l’intégration de cette fonctionnalité dans la version finale de One UI 8. Elle reste cachée dans les options expérimentales et pourrait être retirée avant le lancement. La mise à jour est attendue après la sortie d’Android 16, probablement courant juillet. D’autres nouveautés sont prévues, comme une meilleure gestion des tâches, une autonomie optimisée et des fonctions IA. Mais pour beaucoup, la possibilité de cacher discrètement ses photos pourrait bien devenir la plus attendue.