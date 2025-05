Apple TV 4K : le prix de la box de streaming est en baisse, ça ne va pas durer !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui recherchent l'Apple TV 4K à prix réduit ! Pendant plusieurs jours, la box de streaming de la marque à la Pomme est en promotion chez Rakuten, depuis le vendeur officiel Darty.

Jusqu'au dimanche 18 mai 2025, Rakuten vous donne la possibilité de profiter d'une offre promotionnelle sur l'Apple TV 4K, depuis la boutique officielle Darty. Proposée dans sa version Wifi, la box de streaming de la firme de Cupertino est au tarif de 149,99 euros au lieu de 169,99 euros.

Afin d'obtenir la réduction de 20 euros, il est nécessaire de saisir manuellement le code DARTY20 au cours de l'étape de la commande. Pour information, le coupon en question est valable dans la limite des 500 coupons mis à disposition par le site marchand Rakuten.

Présenté par Apple durant l'automne 2022, l'Apple TV 4K de troisième génération se présente sous la forme d'une box qui inclut la prise en charge des technologies Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+. Le lecteur de streaming, compatible avec les téléviseurs HD et UHD ayant une prise HDMI, vous permet de profiter du meilleur de l'univers Apple (Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade,…), mais aussi d'autres services de streaming comme Netflix, Prime Video et Disney+.

Concernant ses principales caractéristiques, le modèle 2022 de l'Apple TV 4K associé à l'offre Rakuten embarque un espace de stockage de 64 Go, la puce A15 Bionic, un port HDMI 2.1, le Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2 et la technologie sans fil Bluetooth 5.0. Pour terminer, l'appareil est livré avec une télécommande rechargeable via USB-C équipée d'un clickpad à commande tactile, ainsi qu'un cordon d'alimentation.